L'evoluzione dello sviluppo di videogiochi: dai piccoli team alle produzioni elaborate

Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat e direttore creativo di NetherRealm Studios, ha recentemente riflettuto su come si è evoluta l'industria dei videogiochi negli ultimi tre decenni. In un'intervista allo show Hot Ones, ha discusso dell'impatto dei progressi tecnologici sullo sviluppo del gioco e delle sfide che ne derivano.

Boon ha paragonato lo sviluppo dell'originale Mortal Kombat nel 1992 all'imminente Mortal Kombat 1 e ha evidenziato il significativo aumento delle dimensioni e della portata del team. Il primo gioco è stato creato da un team di sole quattro persone, che si è occupato di programmazione, grafica, design e suono. Tuttavia, il nuovo Mortal Kombat coinvolge centinaia di professionisti, tra cui attori, registi, animatori e ingegneri del suono, dando vita a esperienze di gioco più elaborate e coinvolgenti.

Pur riconoscendo i vantaggi del progresso tecnologico, Boon ha anche espresso nostalgia per la semplicità dei primi anni. Ricordava con affetto come le idee potessero prendere vita immediatamente, con tempi di realizzazione rapidi. Al contrario, il settore è ora diventato più complesso, con progetti che richiedono mesi di pianificazione e coordinamento.

Boon ha paragonato scherzosamente la navigazione nel moderno processo di sviluppo dei videogiochi alla guida del Titanic, dove virare richiede molto tempo e impegno. Qualsiasi idea deve ora passare attraverso una serie di approvazioni e coinvolgere più parti interessate, anche per qualcuno nella sua posizione.

Nonostante le sfide, NetherRealm Studios si prepara a pubblicare Mortal Kombat 1, il dodicesimo capitolo della serie, il 19 settembre. Questo riavvio introdurrà la nuova meccanica Kameo, aggiungendo nuovi elementi alla già immensamente popolare serie di giochi di combattimento.

Fin dal suo inizio, Mortal Kombat è rimasto una potenza nel settore, vantando un'incredibile cifra di vendite di 79 milioni di copie. Detiene il titolo di IP più venduta nel genere di combattimento, superando Super Smash Bros. e Street Fighter nelle vendite unitarie.

L'intervista con Ed Boon fornisce preziose informazioni sull'evoluzione dello sviluppo dei videogiochi, mostrando i grandi miglioramenti in termini di tecnologia, portata e scala, ma evidenziando anche le complessità e le sfide emerse lungo il percorso.

– Intervista di Hot Ones con Ed Boon

–NetherRealm Studios