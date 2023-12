Eccitanti missioni spaziali da anticipare nel 2024

Nell’anno in arrivo, il mondo dell’esplorazione spaziale sarà pieno di missioni emozionanti che spaziano dagli allunaggi ai voli con equipaggio e oltre. Ecco alcune delle missioni molto attese che si svolgeranno nel 2024:

Missioni lunari

L’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) è attualmente in rotta verso la luna con la sua missione Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Programmato per atterrare il 19 gennaio, SLIM mira a ottenere un atterraggio di precisione entro 330 piedi dal suo obiettivo, il che sarebbe una novità per un’astronave giapponese. Astrobotic Technology, un’azienda privata, pianifica di lanciare il suo lander lunare, il Peregrine, l’8 gennaio, seguito da un tentativo di atterraggio il 23 febbraio. La missione lunare IM-1 di Intuitive Machines, in collaborazione con SpaceX, mira ad atterrare vicino al polo sud della luna a metà febbraio. La missione Chang’e 6 della Cina, prevista per il lancio nel 2024, sarà la seconda missione di ritorno di campioni del paese, che collezionerà materiale dal lato lontano della luna.

Artemis 2

La missione Artemis 2 della NASA vedrà gli esseri umani tornare sulla luna per la prima volta da quasi 50 anni. Previsto per un lancio non prima di novembre 2024, Artemis 2 volerà quattro astronauti in una missione di otto giorni intorno alla luna utilizzando l’astronave Orion e il razzo Space Launch System (SLS). Questa missione segnerà la prima missione con equipaggio al di là dell’orbita terrestre bassa dal 1972, quando è avvenuto l’Apollo 17.

Razzo Vulcan Centaur

Il razzo Vulcan Centaur dell’United Launch Alliance (ULA) è pronto per il suo volo di prova il 8 gennaio 2024. Con una capacità di carico utile fino a 7,7 tonnellate in orbita geostazionaria, il Vulcan Centaur porterà diversi carichi, tra cui il lander lunare Peregrine citato in precedenza. Questo razzo rappresenta la nuova generazione di veicoli di lancio dell’ULA.

Sierra Space Dream Chaser

Programmato per il lancio nel 2024, il veicolo spaziale Dream Chaser di Sierra Space avrà una missione dimostrativa utilizzando il razzo ULA Vulcan Centaur. Dream Chaser è progettato per trasportare carichi e astronauti in orbita terrestre bassa, con il primo volo senza equipaggio previsto per la Stazione Spaziale Internazionale. Ha la capacità di trasportare oltre 11.500 libbre di carico e sarà una parte cruciale del programma di servizi di rifornimento commerciali della NASA.

Polaris Dawn

La missione Polaris Dawn, gestita da SpaceX per conto di Jared Isaacman, fondatore di Shift4, è prevista per il lancio nell’aprile 2024. Isaacman e altre tre persone trascorreranno diversi giorni in orbita terrestre bassa a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Il programma Polaris mira a condurre esperimenti scientifici, raccogliere fondi per l’Ospedale di ricerca pediatrica di St. Jude e realizzare la prima passeggiata spaziale commerciale utilizzando tute spaziali progettate da SpaceX.

Starship IFT-3

Il razzo Starship di SpaceX si sta preparando per il suo terzo volo, IFT-3, nel primo trimestre del 2024. Questa missione testerà tecnologie critiche necessarie per future missioni lunari e interplanetarie. Dopo la riuscita dimostrazione di IFT-2, ogni test di volo avvicina SpaceX sempre di più al suo obiettivo di far avanzare l’esplorazione spaziale.

Con queste emozionanti missioni all’orizzonte, il 2024 si prospetta un anno ricco di eventi per gli appassionati di esplorazione spaziale.

Domande frequenti

1. Una delle missioni lunari tenta un atterraggio morbido?

Sì, la missione SLIM della JAXA e il lander lunare Peregrine di Astrobotic Technology stanno entrambi cercando di effettuare atterraggi morbidi sulla luna.

2. Quando è stata l’ultima missione con equipaggio al di là dell’orbita terrestre bassa?

Apollo 17 nel 1972 è stata l’ultima missione con equipaggio ad avventurarsi al di là dell’orbita terrestre bassa.

3. Quanta carico può trasportare il razzo Vulcan Centaur?

Il razzo Vulcan Centaur ha una capacità di carico utile fino a 7,7 tonnellate in orbita geostazionaria.

4. Qual è lo scopo del veicolo spaziale Dream Chaser di Sierra Space?

Il veicolo spaziale Dream Chaser è progettato per trasportare carico e astronauti in orbita terrestre bassa e farà parte del programma di servizi di rifornimento commerciali della NASA.

5. Qual è l’obiettivo del razzo Starship di SpaceX?

Il razzo Starship di SpaceX mira a convalidare tecnologie critiche necessarie per future missioni lunari e interplanetarie.