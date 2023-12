Pane di Monkey Bread senza glutine: una svolta deliziosa su un classico

By

Sei un fan del pane delle scimmie? Se è così, adorerai questa deliziosa svolta su una ricetta classica. Questa pagnotta di pane di scimmia senza glutine è fatta con un mix di pancake, zucchero alla cannella e una deliziosa salsa di zucchero alla cannella. È il piatto perfetto per il brunch per ogni occasione e può essere pronto in meno di 30 minuti.

Il pane delle scimmie è noto per la sua consistenza appiccicosa, dolce e deliziosa. Questa versione fa un salto di qualità utilizzando un preparato per pancake senza glutine di Krusteaz. Questo mix non è solo facile da usare, ma fornisce anche una consistenza soffice che non immagineresti mai sia priva di glutine.

Per preparare questo pane delle scimmie senza glutine, avrai bisogno di alcuni ingredienti base come cannella, zucchero, burro, uova, latte ed estratto di vaniglia. Il rivestimento di zucchero alla cannella aggiunge una deliziosa dolcezza ad ogni boccone, mentre la salsa di zucchero alla cannella fornisce una guarnizione saporita e appiccicosa.

La preparazione è semplice. Per prima cosa preriscaldate il forno e preparate la vostra teglia. Quindi, prepara la copertura di zucchero alla cannella mescolando insieme zucchero e cannella in una piccola ciotola. Quindi, mescolare gli ingredienti dell'impasto fino a quando saranno combinati e facili da lavorare. Usando un misurino per biscotti, forma delle palline di impasto e ricoprile con il composto di zucchero e cannella. Metteteli nello stampo precedentemente preparato e cospargete altro zucchero alla cannella.

Ora è il momento di preparare la salsa. Sciogliere il burro, quindi aggiungere lo zucchero e la cannella e far bollire a fuoco medio per 2 minuti. Versare questa deliziosa salsa sull'impasto nella teglia. Cuocere in forno fino a quando uno stecchino esce pulito quando inserito al centro.

Una volta sfornato il Monkey bread senza glutine, lasciarlo raffreddare qualche minuto nella teglia prima di rimuoverlo utilizzando la carta da forno. Servitelo caldo e godetevi la bontà appiccicosa dello zucchero alla cannella!

In conclusione, questa pagnotta di pane di scimmia senza glutine è una deliziosa svolta su una ricetta classica. È facile da preparare, senza glutine e ricco di sapore. Che tu stia organizzando un brunch o semplicemente desideri qualcosa di dolce, questa pagnotta di pane di scimmia senza glutine impressionerà sicuramente. Provatelo e concedetevi questo dolcetto irresistibile!