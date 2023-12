Progetto di restauro dell'isola di Pan di Zucchero: protezione del litorale della città di Morehead

È in corso un progetto di restauro per salvare Sugarloaf Island, un’isola barriera cruciale che funge da protezione per il centro di Morehead City nella Carolina del Nord. L'isola, che si sta rapidamente erodendo, rappresenta una minaccia per le infrastrutture, le strade, le case e le imprese della città. Alla guida di questo progetto c'è Brian Henry, il direttore degli uffici di Sea & Shoreline nella Carolina del Nord e nella Carolina del Sud.

Il progetto di restauro mira a utilizzare vari metodi per combattere l'erosione e migliorare la resilienza dell'isola. I dispositivi di attenuazione delle onde (WAD®) verranno utilizzati per ridurre l’erosione e ricostruire la linea costiera. Inoltre, verranno implementate unità di piantagione di fanerogame marine, barriere di ostriche e piante di paludi salmastre per migliorare la qualità dell’acqua, creare habitat ittici e stabilizzare la costa.

Brian Henry, originario di Beaufort, ha profondi legami con la zona. Si è diplomato alla East Carteret High School ed eccelleva nel basket. Al di là della sua carriera da giocatore, Henry ha un background professionale impressionante. Prima di entrare in Sea & Shoreline, ha ricoperto posizioni di leadership in varie organizzazioni, tra cui Wachovia Bank e One World Motorsports Group.

Il progetto di restauro ha ricevuto un finanziamento totale di 6.6 milioni di dollari, di cui 2 milioni di dollari assegnati nel 2022 e 4.6 milioni di dollari nel 2023. I rappresentanti statali Pat McElraft e Celeste Cairns, insieme al senatore Norman Sanderson, hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire questo finanziamento.

Il progetto prevede la collaborazione tra funzionari statali, funzionari della città di Morehead, la Federazione costiera della Carolina del Nord, ingegneri di Quible & Associates e specialisti di restauro acquatico di Sea & Shoreline. I lavori inizieranno a gennaio, con l'installazione dei dispositivi di attenuazione delle onde e il ripristino del litorale.

I dispositivi di attenuazione delle onde, alti 7 piedi, sono progettati per resistere ai venti con forza di uragano e dissipare l'energia delle onde. Contribuiranno all’accumulo di sabbia lungo il litorale, promuoveranno lo sviluppo delle alghe e creeranno un habitat vitale per i pesci. Inoltre, verranno utilizzate piattaforme per ostriche per creare barriere intertidali di ostriche e ambienti di paludi salmastre.

Brian Henry è incredibilmente appassionato di questo progetto, poiché gli consente di restituire qualcosa alla sua città natale e di lasciare un'eredità duratura. Egli ritiene che i lavori di ripristino daranno risultati visibili entro pochi mesi, con lo spostamento della sabbia e una maggiore attività degli organismi acquatici.

Il progetto di restauro dell'isola di Sugarloaf non è solo uno sforzo essenziale per preservare l'isola, ma anche una testimonianza della dedizione e della collaborazione di individui e organizzazioni che lavorano verso l'obiettivo comune di proteggere la costa di Morehead City.