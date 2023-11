Il piano di Lewin per preservare la biodiversità della Terra: mappatura del codice genetico della vita

Il Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory dell'Arizona State University si è avvalso dell'esperienza del famoso scienziato del genoma Harris Lewin per affrontare l'attuale crisi della biodiversità. Lewin è a capo del progetto Earth BioGenome, un’iniziativa ambiziosa che mira a completare un catalogo completo del DNA di tutti gli organismi superiori sulla Terra entro la fine del decennio.

Il progetto Earth BioGenome riunisce scienziati di tutto il mondo e comprende oltre 50 progetti in corso. Il suo obiettivo principale è creare genomi di riferimento del DNA di alta qualità per circa 1.8 milioni di specie, fungendo da standard di riferimento per comprendere il codice genetico e la sequenza completi di un organismo.

Sfruttando questo ampio catalogo, i ricercatori acquisiranno una comprensione più profonda della biodiversità sul nostro pianeta. Attualmente, solo il 10% circa delle specie esistenti è stato identificato e nominato, lasciando la stragrande maggioranza delle forme di vita a noi sconosciute. Secondo Lewin, questa mancanza di conoscenza ostacola la nostra comprensione della biologia e inibisce la nostra capacità di affrontare sfide ecologiche cruciali.

Con due terzi degli organismi superiori a rischio di estinzione a causa delle attività umane e dei cambiamenti climatici, è fondamentale agire rapidamente. Il progetto Earth BioGenome consentirà agli scienziati di sviluppare modelli scalabili per ripristinare e risanare gli ecosistemi, fornendo informazioni dettagliate sugli organismi che li abitano.

Preservare la biodiversità non è essenziale solo per l’equilibrio ecologico ma anche per i potenziali benefici che comporta per la produzione di alimenti e medicinali. Una volta che una specie si estingue, perdiamo l’opportunità di studiarne i meccanismi di sostegno alla vita o di sfruttarne il potenziale per migliorare vari settori.

La nomina di Harris Lewin come professore nel Global Futures Laboratory dell'ASU rafforza la loro strategia globale per affrontare le sfide dei sistemi planetari. Attraverso iniziative come il progetto Earth BioGenome, mirano a trovare soluzioni innovative per proteggere e ripristinare i diversi ecosistemi del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è il progetto Earth BioGenome?

R: Il Progetto Earth BioGenome è un'iniziativa globale per creare un catalogo completo del DNA di tutti gli organismi superiori sulla Terra.

D: Qual è l'obiettivo del progetto?

R: Il progetto mira a completare genomi di riferimento del DNA di alta qualità per circa 1.8 milioni di specie, fornendo una base per comprendere la biodiversità e affrontare le sfide ecologiche.

D: Perché la biodiversità è importante?

R: La biodiversità è fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio ecologico e ha il potenziale per sbloccare benefici in settori come la produzione di cibo e medicinali.

D: Quali sono i rischi per la biodiversità?

R: Le attività umane, compresa la distruzione degli habitat e il cambiamento climatico, pongono rischi significativi alla biodiversità, con due terzi degli organismi superiori a rischio di estinzione.

D: In che modo la comprensione della biodiversità aiuta a ripristinare gli ecosistemi?

R: La conoscenza dettagliata degli organismi all'interno degli ecosistemi consente agli scienziati di sviluppare modelli scalabili per il ripristino e la bonifica degli ecosistemi.