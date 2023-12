Lotta per la difesa degli Eagles al terzo down; L'attacco vacilla in zona rossa

Con una prestazione deludente, la difesa dei Philadelphia Eagles non è riuscita a scendere dal campo al terzo down, mentre la loro offensiva è inciampata nella zona rossa. La difesa della squadra ha permesso al potente attacco dei 49ers di convertire il 72.7% dei suoi tentativi di terzo down, la peggiore prestazione della stagione per gli Eagles in termini di percentuale di terzo down. Due di queste conversioni hanno portato a passaggi di touchdown. I 49ers si sono trovati raramente in situazioni di terzo e lungo, grazie al loro successo sul primo e sul secondo down. Di conseguenza, la difesa degli Eagles detiene ora la peggiore percentuale di conversione del terzo down del campionato, pari al 47.3%. Nelle ultime tre partite, gli avversari hanno convertito il 58% dei tentativi del terzo down contro gli Eagles. La sfida non diventerà più facile per gli Eagles che affronteranno i Cowboys, che hanno la seconda migliore percentuale di conversione da terzo down del campionato al 48.5%.

La capacità decisionale di Sirianni messa in discussione nella sconfitta degli Eagles

Il processo decisionale dell'allenatore Nick Sirianni è stato messo sotto esame dopo la sconfitta degli Eagles contro i 49ers. Con la squadra sotto di 15 punti nel secondo tempo, Sirianni ha scelto di non provarci con un lungo 4° e 1 all'interno del proprio territorio. I critici sostengono che Sirianni avrebbe dovuto mostrare più aggressività, poiché essere aggressivo è stata una delle caratteristiche distintive della sua squadra degli Eagles. Inoltre, la decisione di Sirianni di rimettere in gioco Jalen Hurts dopo che si era appena sottoposto al protocollo per commozione cerebrale ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giocatori. Molti credevano che il quarterback di riserva Marcus Mariota avrebbe dovuto avere l'opportunità di giocare nel quarto quarto. Inoltre, è stata messa in discussione la gestione del gioco di corsa e dell'utilizzo del personale da parte di Sirianni. La mancanza di un gioco di corsa coerente ricade in parte su Sirianni come capo allenatore e pianificatore di gioco. Queste decisioni discutibili hanno portato alcuni a mettere in dubbio la capacità di Sirianni di guidare efficacemente la squadra.

Gli Eagles firmano l'ex LB dei Colts Shaquille Leonard

I Philadelphia Eagles hanno ingaggiato l'ex linebacker degli Indianapolis Colts Shaquille Leonard per il resto della stagione. Leonard è stato inaspettatamente rilasciato dai Colts a causa di limitazioni fisiche derivanti da interventi chirurgici alla schiena e da un problema ai nervi della parte inferiore della gamba. Aveva giocato in un plotone con EJ Speed ​​ma non era soddisfatto del suo tempo di gioco ridotto. Gli Eagles, che hanno cercato di rafforzare il loro corpo di linebacking in difficoltà, sperano che l'istinto di Leonard, il riconoscimento del gioco e l'abilità nel trovare il calcio forniranno una spinta alla loro difesa. Il precedente successo di Leonard con i Colts e il suo coinvolgimento nella comunità hanno raccolto i migliori auguri da parte dei fan dei Colts mentre intraprende il suo nuovo viaggio con gli Eagles.

Gli Eagles sbarcano Shaq Leonard sui cowboy rivali

I Philadelphia Eagles sono riusciti ad assicurarsi i servizi del linebacker Shaquille Leonard, che era stato inseguito anche dai Dallas Cowboys. La decisione di Leonard di unirsi agli Eagles anziché ai Cowboys ha lasciato delusi i fan dei Cowboys. Sembra che Leonard fosse attratto dall'opportunità di giocare per un contendente e credesse di poter avere un impatto immediato con gli Eagles. Sebbene i Cowboys abbiano promettenti linebacker emergenti, l'esperienza di Leonard sarebbe stata un lusso per la loro difesa. D'altra parte, gli Eagles avevano bisogno di un giocatore che potesse intervenire e fare immediatamente la differenza. La decisione di Leonard arriva prima di una cruciale rivincita NFC East tra Cowboys e Eagles, che aggiunge ancora più intrigo al match.

Notevoli acquisizioni stagionali per gli Eagles

I Philadelphia Eagles hanno effettuato diverse acquisizioni degne di nota durante la stagione finora nel 2023. Una delle aggiunte più importanti è il wide receiver Julio Jones, che ha avuto un impatto relativamente tranquillo con la squadra. Nonostante abbia segnato un touchdown, Jones ha ricevuto solo 4 passaggi su 7 bersagli per un totale di 8 yard. Il suo tempo di gioco è diminuito con il ritorno di altri ricevitori chiave. Con AJ Brown, DeVonta Smith e Dallas Goedert tutti in salute, il terzo ricevitore degli Eagles non vede molti bersagli con cui cominciare, e Jones è rimasto indietro nei conteggi degli snap rispetto ad altri ricevitori come Sammy Watkins e Olamide Zaccheaus. Ciò potrebbe potenzialmente rendere Jones un candidato per il rilascio se la sua produzione non migliora. Gli Eagles continueranno a valutare e adattare il proprio roster mentre puntano al successo nel resto della stagione.

