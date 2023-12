La decisione degli Eagles di rinunciare a Kyle Hamilton torna a perseguitarli nei guai secondari

La decisione dei Philadelphia Eagles di cedere l'ex sicurezza di Notre Dame Kyle Hamilton nella selezione del primo turno del 2022 si sta rivelando costosa. Nonostante l'aspettativa che il direttore generale degli Eagles Howie Roseman prendesse di mira i guardalinee offensivi o difensivi con le sue scelte migliori, molti credevano che la squadra avrebbe fatto un'eccezione per Hamilton dopo che Roseman fosse passato alla 13a scelta.

Lo stesso Hamilton era convinto che sarebbe stato scelto dagli Eagles. In un'intervista al Punch Line Podcast con Marlon Humphrey, ha rivelato che c'era un momento di attesa nella green room prima della scelta. Tuttavia, con sua sorpresa, gli Eagles hanno scelto invece il guardalinee difensivo Jordan Davis.

I Baltimore Ravens colsero rapidamente l'opportunità e selezionarono Hamilton con la 14a scelta. Da allora, Hamilton è diventato una delle migliori sicurezze del campionato solo nel suo secondo anno. Ha registrato statistiche impressionanti, tra cui 62 contrasti, tre licenziamenti, otto contrasti per sconfitta e due intercettazioni in 12 partenze. Il suo impatto sulla difesa dei Ravens è stato profondo, poiché attualmente vantano la seconda miglior difesa sui passaggi della lega, cedendo solo 171.7 yard a partita.

Intanto gli Eagles si ritrovano in difficoltà nel secondario. Classificati al 29° posto nella difesa dei passaggi, consentono una media di 260.3 yard a partita. Ciò è stato evidente nella recente sconfitta contro i San Francisco 49ers, dove il quarterback Brock Purdy ha incendiato la loro difesa per 314 yard e quattro touchdown.

Con cinque partite rimaste nella stagione, gli Eagles non possono permettersi di ignorare i loro problemi secondari. Devono ancora affrontare wide receiver di talento come CeeDee Lamb dei Dallas Cowboys e DK Metcalf dei Seattle Seahawks. Col senno di poi, gli Eagles potrebbero ora pentirsi di aver lasciato un talento come Kyle Hamilton e di non averlo avuto come titolare chiave nella loro secondaria.

Mentre gli Eagles continuano la loro stagione, la decisione di trascurare Hamilton serve a ricordare l’importanza di fare scelte valide nel draft che siano in linea con le esigenze della squadra e il successo a lungo termine.