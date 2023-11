EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: stessi vecchi premi, come richiederli

EA Sports e Amazon Prime hanno deluso ancora una volta i fan con i contenuti poco brillanti dell'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 di novembre. Questa partnership, iniziata con FIFA 19, mira a fornire un Prime Gaming Pack mensile a ogni giocatore EA FC 24 che è anche abbonato ad Amazon Prime. Tuttavia, le ricompense di questo mese non sono migliori di quelle del deludente Pacchetto 1 ricevuto il mese scorso.

Nel tentativo di invogliare i giocatori prima del popolare evento del Black Friday in Ultimate Team, EA non è riuscita a migliorare la qualità dei premi. Le possibilità di attirare un grande giocatore rimangono le stesse, poiché il numero di giocatori, scelte dei giocatori e materiali di consumo sono stati tutti ridotti.

Allora, cosa puoi aspettarti dall'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 per novembre 2023? Le ricompense includono un prestito per 20 partite di un oggetto giocatore d'oro raro Heung-Min Son, 4 oggetti giocatore d'oro rari, 1 scelta giocatore 81+ e 6 materiali di consumo rari. Sfortunatamente non ci sono sorprese o miglioramenti da aspettarsi.

Per richiedere i tuoi premi EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, hai un paio di opzioni. Per prima cosa, vai su Prime Gaming e cerca EA FC 24. Se non sei un abbonato Amazon Prime, puoi registrarti per una prova gratuita. Una volta trovato il pacchetto, fai clic sul pulsante "Richiedi ora" e conferma l'account Amazon Prime che desideri utilizzare. Consenti a Electronic Arts l'accesso al tuo account Amazon Prime per collegare i due account. Infine, accedi a EA FC 24 Ultimate Team sulla tua console o dispositivo mobile e le ricompense dovrebbero essere in attesa di essere aperte.

In alternativa, puoi richiedere il pacchetto tramite Twitch facendo clic sull'icona Prime Loot nell'angolo in alto a destra dello schermo. Cerca l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 e segui gli stessi passaggi menzionati sopra.

FAQ:

D: Le ricompense dell'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 sono migliori rispetto al pacchetto precedente?

R: Sfortunatamente, le ricompense rimangono le stesse, senza miglioramenti in termini di giocatori, scelte dei giocatori o materiali di consumo.

D: Come posso richiedere l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

R: Puoi richiedere il pacchetto visitando Prime Gaming o tramite Prime Loot di Twitch. Segui i passaggi descritti nell'articolo per richiedere i tuoi premi.