Nuova opportunità per ottenere la carta Momenti giocatore Adama Traore in EA FC 24

Riepilogo: i giocatori di FIFA ora hanno la possibilità di ottenere una speciale carta Adama Traore Player Moments per i loro Ultimate Team in EA FC 24. Questo articolo esplora i requisiti e il costo stimato della Squad Building Challenge del giocatore ed evidenzia il valore di sbloccare questa versatile carta .

La Adama Traore Player Moments Squad Building Challenge in EA FC 24 prevede due semplici compiti che possono essere completati sia dai principianti che dai veterani. Il primo compito richiede l'inclusione di almeno un giocatore dalla Spagna e un giocatore in forma nella squadra, con un punteggio minimo di 83. Il secondo compito prevede l'inclusione di almeno un giocatore della Premier League, con un punteggio minimo della squadra di 86.

Per stimare il costo per completare questa sfida, i giocatori possono controllare gli attuali prezzi di mercato per i giocatori richiesti. È possibile completare la SBC per circa 120,000 monete acquistando tutte le carte necessarie dal market. Tuttavia, i giocatori hanno anche la possibilità di utilizzare le carte della loro collezione Ultimate Team esistente o guadagnare più foraggio partecipando a modalità come Squad Battles e Division Rivals in EA FC 24.

Vale la pena completare l'SBC Adama Traore Player Moments, poiché i giocatori sbloccheranno una carta RWB con punteggio 87 che può essere utilizzata anche come ST, RM o RW. Questa carta offre una grande flessibilità di posizionamento insieme a statistiche impressionanti, tra cui 95 Pace, che la rendono uno degli oggetti più veloci in Ultimate Team. Inoltre, la carta presenta lo stile di gioco Quick Step+, che è molto efficace nel meta attuale. Considerando questi attributi, il valore della carta supera l'investimento richiesto per ottenerla.

I giocatori sono incoraggiati a sfruttare questa opportunità per aggiungere la carta Adama Traore Player Moments ai loro Ultimate Teams. Non solo fornisce versatilità in varie posizioni, ma offre anche un vantaggio competitivo con le sue caratteristiche eccezionali. Non perdere questa occasione per rafforzare la tua squadra in EA FC 24.