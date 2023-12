La star Marvel Xochitl Gomez vince Ballando con le stelle nella stagione 32

La stagione 32 di Ballando con le stelle si è conclusa con un finale emozionante, incoronando Xochitl Gomez come campione. Gomez, nota per il ruolo di America Chavez in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha impressionato giudici e spettatori per tutta la stagione con il suo talento e la sua determinazione.

Gli ultimi due balli di Gomez durante il finale, un foxtrot e una routine di freestyle, hanno entrambi ricevuto punteggi perfetti. Il giudice Carrie Ann Inaba ha elogiato lo stile libero di Gomez, affermando che mostrava un suo lato coraggioso e coraggioso che non era mai stato visto prima.

Anche il secondo classificato Jason Mraz, il concorrente a sorpresa della stagione, ha offerto prestazioni eccezionali durante il finale. Mraz, che inizialmente sottovalutava la fisicità e l'atletismo necessari per ballare, ha espresso come l'esperienza lo abbia trasformato come persona. Ha anche rivelato la sua intenzione di incorporare la danza nei suoi futuri spettacoli musicali.

Mentre la serata è stata per lo più piena di momenti positivi, c'è stato un po' di drammaticità riguardo alle critiche di Inaba. I fan hanno messo in dubbio il punteggio incoerente di Inaba e il favoritismo percepito nei confronti di alcuni concorrenti.

La serata finale ha visto anche il ritorno delle coppie precedentemente eliminate per un grande numero di apertura e spettacoli speciali, inclusa una routine di ballo del vincitore della scorsa stagione, Charli D'Amelio.

La vittoria di Xochitl Gomez in Ballando con le stelle non solo consolida il suo talento nel settore dell'intrattenimento, ma evidenzia anche l'importanza della rappresentazione nella cultura popolare. Il suo successo funge da ispirazione per aspiranti ballerini e artisti di tutto il mondo.