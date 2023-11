Esplorare l'esplosione ritardata di gas nelle galassie nane: una chiave per comprendere la formazione stellare

Gli astronomi dell'Università del Michigan hanno fatto un'interessante scoperta sulla formazione stellare nelle galassie nane. Contrariamente alla credenza popolare, queste galassie compatte con meno stelle hanno in realtà regioni più grandi di fabbriche stellari e tassi di formazione stellare più elevati rispetto alle galassie massicce. Questo fenomeno, secondo la ricerca condotta da Michelle Jecmen e Sally Oey, è legato a un ritardo di 10 milioni di anni nell'espulsione del gas presente negli ambienti di queste galassie nane.

Nelle galassie più evolute, come la nostra Via Lattea, le stelle massicce tendono a esplodere come supernovae, generando un supervento collettivo che espelle gas e polvere dalla galassia. Questo supervento mette fine alla formazione stellare. Tuttavia, nelle galassie nane meno inquinate, le stelle massicce collassano in buchi neri invece di esplodere, portando alla ritenzione di gas e polvere nelle regioni di formazione stellare. Questo ritardo nell'espulsione del gas consente un periodo prolungato di formazione stellare e tassi di coalescenza più elevati.

I risultati dello studio non solo fanno luce sulle dinamiche di formazione stellare nelle galassie nane, ma hanno anche implicazioni significative per la comprensione dell'universo primordiale. Questo periodo di 10 milioni di anni di fuoriuscita ritardata di gas offre agli astronomi un’opportunità unica di osservare scenari simili all’alba cosmica, un periodo subito dopo il Big Bang. In queste galassie nane incontaminate, l’aggregazione del gas crea degli spazi attraverso i quali la radiazione ultravioletta (UV) può fuoriuscire, un processo simile a quello avvenuto durante l’alba cosmica.

L’osservazione delle galassie nane a bassa metallizzazione con abbondanti radiazioni UV consente agli scienziati di dare uno sguardo al passato e ottenere informazioni sulle prime fasi dell’universo. Questa ricerca è rilevante anche per lo studio delle galassie attualmente osservate all’alba cosmica dal telescopio spaziale James Webb.

Le indagini del team sono state supportate da immagini astrofisiche ottenute dal telescopio spaziale Hubble. Utilizzando una nuova tecnica di filtraggio che cattura la luce del carbonio triplamente ionizzato, i ricercatori hanno trovato prove osservative a sostegno della loro ipotesi in una galassia nana vicina chiamata Mrk 71. La presenza di un bagliore diffuso di carbonio ionizzato indicava che l'energia all'interno della regione veniva irradiata via. , impedendo la formazione di un supervento.

Questi risultati forniscono una nuova prospettiva sulla formazione stellare nelle galassie nane, sottolineando l’importanza dei ritardi nell’espulsione del gas nel consentire periodi prolungati di formazione stellare. Comprendere questi processi contribuisce alla nostra più ampia conoscenza delle origini dell'universo e può aiutare a svelare i misteri dell'alba cosmica.

FAQ

1. Cosa sono le galassie nane?

Le galassie nane sono piccole galassie che contengono meno stelle rispetto alle loro controparti più grandi. Sono disponibili in varie forme, tra cui irregolare, ellittica e a spirale.

2. In che modo le galassie nane meno evolute hanno regioni di formazione stellare più grandi?

Nelle galassie nane meno evolute, un ritardo di 10 milioni di anni nell’espulsione del gas consente alle regioni di formazione stellare di trattenere gas e polvere. Questo periodo prolungato di ritenzione del gas consente un tasso più elevato di formazione stellare.

3. Qual è il significato delle radiazioni UV in questa ricerca?

La radiazione ultravioletta (UV) ionizza l'idrogeno, un processo avvenuto anche dopo il Big Bang. Studiando le galassie nane a bassa metallizzazione con abbondanti radiazioni UV, gli scienziati possono ottenere informazioni sull’alba cosmica e sull’universo primordiale.

4. In che modo le osservazioni del team sono state supportate dal telescopio spaziale Hubble?

I ricercatori hanno utilizzato una nuova tecnica di filtraggio con il telescopio spaziale Hubble per catturare la luce del carbonio triplamente ionizzato. Questa tecnica ha fornito prove osservative a sostegno della loro ipotesi nella vicina galassia nana, Mrk 71.

[Fonte: Università del Michigan](http://umich.edu)