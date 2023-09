Duolingo lancia la piattaforma di educazione musicale gamificata

Duolingo, la popolare piattaforma per l'apprendimento delle lingue, sta espandendo la sua offerta per includere l'educazione musicale. L'azienda, nota per le sue mini lezioni supportate da pubblicità, sta creando un nuovo pacchetto chiamato Duolingo Music. Si prevede che questo pacchetto verrà lanciato con oltre 200 "brani divertenti e familiari" nella sua libreria di apprendimento, insieme a esercizi interattivi e lezioni progettate per insegnare agli studenti come leggere le note, suonare canzoni semplici e immergersi nella teoria musicale.

Come la sua piattaforma linguistica, Duolingo Music seguirà una struttura di apprendimento gamificata. Gli studenti saranno guidati da personaggi animati attraverso sfide come l'abbinamento delle note e gli esercizi di "riempimento degli spazi vuoti" su uno spartito musicale. Guadagneranno punti di gioco e competeranno nelle classifiche per motivare ulteriormente il loro apprendimento. Il nuovo curriculum musicale sarà rivelato in maggior dettaglio alla conferenza Duocon dell’11 ottobre.

Il direttore dell'ingegneria, nuovi soggetti di Duolingo, Vanessa Jameson, ha affermato che la missione dell'azienda è rendere la migliore istruzione universalmente disponibile. Offrendo educazione musicale gratuita nel formato giocoso e motivante di Duolingo, mirano a rendere l'apprendimento dei fondamenti della musica accessibile a tutti.

Duolingo si è precedentemente espanso oltre l'apprendimento delle lingue aggiungendo un pacchetto di matematica elementare per bambini ed esercizi di allenamento del cervello per adulti. Con l'aggiunta di Duolingo Music, la piattaforma continua la sua missione di fornire diverse opportunità educative a un'ampia gamma di studenti.

Fonte:

– Duolingo