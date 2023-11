Si prospettano tempi entusiasmanti quando Dune: Awakening entra in fase di beta testing a numero chiuso anticipato

Funcom, l'innovativa società di sviluppo di giochi, ha recentemente annunciato che il suo attesissimo MMO survival, Dune: Awakening, si sta rapidamente avvicinando alla fase di closed beta testing. Ciò segna un passo cruciale nello sviluppo del gioco, poiché il team ritiene che il feedback dei giocatori contribuirà in modo significativo al suo miglioramento e al suo successo.

Dune: Awakening è ambientato sul maestoso pianeta di Arrakis, un vasto mondo aperto pieno di pericoli implacabili, scoperte accattivanti e la costante necessità di costruire e utilizzare strategicamente il tuo ambiente. Sopravvivere nelle sabbie del deserto di Arrakis non è un compito facile, rendendolo un ambiente emozionante e spietato da esplorare e conquistare per i giocatori.

Se non vedi l'ora di essere tra i primi a provare questo nuovo ed emozionante MMO, gli sviluppatori ti incoraggiano a tenere gli occhi aperti per un nuovo modulo di registrazione sul sito web di Dune: Awakening. Iscrivendoti, ti unisci potenzialmente a un gruppo selezionato di giocatori che avranno l'opportunità di partecipare al beta testing chiuso. Anche se il primo giro di inviti potrebbe non accontentare tutti, il team assicura che più possibilità seguiranno man mano che la fase di test avanza. Quindi, anche se inizialmente non sei selezionato, vale comunque la pena sottoporre il tuo interesse a considerazione.

È importante notare che tutti i test saranno condotti nel rispetto di un accordo di non divulgazione (NDA). Ciò garantisce che il contenuto e i dettagli del gioco rimangano riservati durante questa fase iniziale di sviluppo. Partecipando al beta test, non solo ottieni l'accesso esclusivo al gioco, ma svolgi anche un ruolo fondamentale nel perfezionarlo e perfezionarlo attraverso il tuo prezioso feedback.

Dune: Awakening promette di essere un'esperienza coinvolgente e accattivante, riunendo gli elementi del gameplay survival in un'ambientazione unica e stimolante. Con l'inizio del beta testing chiuso, i giocatori non vedono l'ora di intraprendere un viaggio indimenticabile attraverso Arrakis, giocando un ruolo cruciale nel plasmare il futuro del gioco. Quindi, allacciati le cinture, preparati per un'avventura come nessun'altra e preparati a contribuire a trasformare Dune: Awakening nel miglior MMO di sopravvivenza possibile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come posso iscrivermi al beta testing chiuso di Dune: Awakening?

Per iscriverti al beta testing chiuso, visita il sito web di Dune: Awakening e tieni gli occhi aperti per il nuovo modulo di iscrizione. Compila il modulo con le informazioni richieste da considerare per la fase di testing.

2. Ci saranno ulteriori possibilità di partecipare al beta testing chiuso se non vengo selezionato inizialmente?

Sì, gli sviluppatori hanno confermato che man mano che la fase di test avanza, saranno disponibili maggiori opportunità di partecipazione al beta testing chiuso. Anche se non sei selezionato nelle fasi iniziali, assicurati di manifestare il tuo interesse per essere preso in considerazione per gli inviti futuri.

3. Esiste un accordo di non divulgazione (NDA) per il beta testing chiuso?

Sì, tutti i beta tester chiusi dovranno aderire a un accordo di non divulgazione (NDA). Ciò garantisce che i contenuti e i dettagli del gioco rimangano riservati durante la fase iniziale di sviluppo.

4. Come posso contribuire allo sviluppo e al miglioramento di Dune: Awakening durante il beta testing chiuso?

Partecipando al beta testing chiuso, avrai l'opportunità di fornire preziosi feedback agli sviluppatori. Questo feedback può variare dalle segnalazioni di bug ai suggerimenti per miglioramenti, aiutando il team a perfezionare e perfezionare il gioco prima del suo rilascio ufficiale. Il tuo contributo gioca un ruolo cruciale nel plasmare il futuro di Dune: Awakening.