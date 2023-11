I controller DualSense sono ora in vendita per il Black Friday

Buone notizie per i giocatori: i controller DualSense per PlayStation 5 sono scesi al prezzo di vendita del Black Friday di $ 49.99, permettendoti di risparmiare fino a $ 25 a seconda della variante di colore scelta. Questo accordo è disponibile presso i principali rivenditori come Amazon, Best Buy e PS Direct. Se sei disposto ad aspettare, Walmart offrirà presto anche i controller a $ 1 in meno. Anche se la differenza potrebbe non sembrare significativa, vale comunque la pena considerarla per chi cerca la migliore offerta possibile.

Si consiglia di optare per varianti di colore popolari come Rosso vulcanico, Blu cobalto, Viola galattico o Grigio mimetico, poiché tendono a esaurirsi rapidamente durante gli eventi di vendita e in genere vengono venduti al dettaglio per $ 74.99. Acquistarli per $ 49.99 durante i saldi del Black Friday massimizzerà i tuoi risparmi.

Il prezzo di vendita di $ 49- $ 50 è diventato lo sconto standard per il gamepad PlayStation, rendendolo un'ottima opzione per lo shopping natalizio o come regalo per i fan di PlayStation. GameStop offre anche un ulteriore sconto, abbassando il prezzo a $ 44.99 per gli ordini click-and-collect. Se hai un negozio nelle vicinanze, questa è un’altra eccellente opzione per risparmiare denaro.

Dovresti acquistare in anticipo le offerte del Black Friday?

Le offerte del Black Friday si sono evolute nel corso degli anni, estendendosi oltre il tradizionale giorno dopo il Ringraziamento per coprire l'intero mese di novembre. Con le prime offerte che spuntano fuori, può essere difficile decidere se approfittarne o aspettare il Black Friday stesso.

Tuttavia, per offerte PlayStation come queste, ti consigliamo vivamente di approfittare degli sconti attuali. I controller DualSense sono ora disponibili al prezzo più basso di $ 49, che è stato lo sconto costante del Black Friday dallo scorso anno. Da segnalare inoltre che per la prima volta sono in vendita le nuove varianti colore Blu Cobalto e Rosso Vulcanico. Questi potrebbero esaurirsi prima della tradizionale settimana di saldi del Black Friday, quindi è meglio sfruttare al meglio queste prime offerte del Black Friday.

Oltre agli sconti sui controller, è disponibile anche un pacchetto PS2 di Spider-Man 5 per $ 499.99, che include un nuovo gioco esclusivo per PS5. Questo è un affare utile, soprattutto considerando che il gioco viene solitamente venduto a $ 70. Un altro bundle con il modello PS2020 5 con Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà rilasciato il 10 novembre su Best Buy allo stesso prezzo.

Domande frequenti (FAQ)

Dove posso trovare i controller DualSense in offerta?

I controller DualSense per PlayStation 5 sono disponibili in vendita presso i principali rivenditori come Amazon, Best Buy e PS Direct. Presto anche Walmart li offrirà a un prezzo leggermente inferiore.

In quali colori sono disponibili i controller DualSense?

I controller DualSense sono disponibili in vari colori, tra cui Volcanic Red, Cobalt Blue, Galactic Purple e Grey Camo. Queste popolari varianti di colore tendono a esaurirsi rapidamente durante gli eventi di vendita.

Quanto posso risparmiare sui controller DualSense durante i saldi del Black Friday?

Puoi risparmiare fino a $ 25 sui controller DualSense durante i saldi del Black Friday, con il prezzo di vendita di $ 49.99 invece dei soliti $ 74.99.

Vale la pena acquistare in anticipo le offerte del Black Friday?

Per offerte PlayStation come queste, si consiglia vivamente di approfittare dei primi sconti del Black Friday. I controller DualSense sono attualmente al prezzo più basso e le varianti di colore potrebbero esaurirsi prima della tradizionale settimana di saldi del Black Friday.

Sono disponibili altre offerte PlayStation?

Sì, è disponibile anche un pacchetto PS2 Spider-Man 5 per $ 499.99, che include un nuovo gioco esclusivo per PS5. Un altro bundle con il modello PS2020 5 con Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà rilasciato il 10 novembre su Best Buy allo stesso prezzo.

Fonte: IGN Deals, @IGNDeals su Twitter