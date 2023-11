Nuove offerte per il controller DualSense rivelate durante il Black Friday

Durante l'emozionante settimana dei saldi del Black Friday, i fan di PlayStation hanno aspettato con impazienza una cosa: l'uscita del controller DualSense. Finalmente l'attesa è finita e i giocatori possono ora mettere le mani su questo controller innovativo presso rivenditori selezionati nel Regno Unito, a partire da soli £ 38.99. Anche i fan di Xbox non devono sentirsi esclusi, poiché anche i controller Xbox sono disponibili allo stesso prezzo per un periodo limitato.

Per chi ha intenzione di fare shopping su ShopTo questo Black Friday, attende un'offerta ancora più allettante. Oltre al controller DualSense al prezzo di £ 39.85, gli acquirenti riceveranno anche una carta regalo da £ 5. È l'occasione perfetta per accaparrarti questo ricercatissimo controller a un prezzo eccezionale e goderti anche un piccolo bonus extra.

Il Black Friday porta con sé tantissime offerte entusiasmanti e gli appassionati di giochi non dovrebbero perdere questa occasione per migliorare la propria esperienza di gioco. Oltre alle offerte del controller DualSense, ci sono fantastici sconti su molti altri prodotti PlayStation. Il controller Midnight Black DualSense è attualmente scontato del 35%, mentre le versioni Cosmic Red, Nova Pink e Starlight Blue sono tutte scontate del 40%, portandole a £ 64.99 ciascuna.

Ma non è tutto! Il Black Friday offre anche un'opportunità unica per coloro che hanno messo gli occhi sulla console PlayStation 5. ShopTo offre attualmente PlayStation 5 con unità disco per soli £ 359.95 – un’incredibile riduzione di £ 110. Questo accordo non include i giochi, ma per chi cerca offerte in bundle, sono disponibili più opzioni.

FAQ:

D: Dove posso trovare le offerte del controller DualSense?

R: Le offerte per il controller DualSense possono essere trovate presso rivenditori selezionati nel Regno Unito, nonché sul sito Web ShopTo.

D: Posso ricevere una carta regalo con l'acquisto del controller DualSense su ShopTo?

R: Sì, se acquisti il ​​controller DualSense su ShopTo questo Black Friday, riceverai una carta regalo da £ 5 insieme al tuo acquisto.

D: Ci sono altre offerte PlayStation disponibili durante il Black Friday?

R: Sì, oltre alle offerte per il controller DualSense, sono previsti sconti sulla console PlayStation 5 con unità disco, nonché prezzi scontati su vari colori del controller DualSense.