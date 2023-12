Esplorare il panorama in evoluzione dei prezzi dei videogiochi

In un recente evento vetrina, Capcom ha rivelato l'attesissimo Dragon's Dogma 2, in uscita il 26 marzo 2024. Tuttavia, l'annuncio ha segnato anche un cambiamento nel settore, poiché questo gioco di ruolo d'azione sarà la prima incursione dell'azienda nel segmento da $ 70. fascia di prezzo. Le edizioni standard per le versioni PS5, Xbox Series X/S e Steam del gioco hanno tutte un prezzo di $ 70, mentre un'edizione deluxe è disponibile per $ 80.

Negli ultimi anni, l’industria dei videogiochi si è gradualmente adattata a una nuova tendenza dei prezzi. Definito l'aumento del prezzo dei video "Tripla A", i prezzi dei giochi sono aumentati dal tradizionale segno di $ 60 a $ 70. Capcom, nota per titoli come Street Fighter 6, si era precedentemente astenuta dall'adottare questa nuova strategia di prezzo. Tuttavia, con il rilascio di Dragon's Dogma 2, sembra che l'azienda sia disposta a testare il terreno di questo prezzo più alto.

La decisione di Capcom è in linea con le osservazioni del presidente Haruhiro Tsujimoto al Tokyo Game Show di settembre, esprimendo la sua convinzione che i prezzi dei videogiochi siano "troppo bassi". Tsujimoto sostiene che i costi di sviluppo dei giochi sono saliti alle stelle rispetto al passato, mentre i prezzi dei software non sono aumentati allo stesso ritmo. Ha suggerito che l’aumento dei prezzi sarebbe una “opzione salutare” per l’industria, considerando l’aumento dei salari e la continua domanda di giochi di alta qualità.

Mentre alcuni potrebbero mettere in dubbio l’impatto di una potenziale recessione economica sulla vendita di giochi più costosi, Tsujimoto rimane fiducioso. Tracciando parallelismi con altri settori dell’intrattenimento, ha osservato che le persone continuano a frequentare film e concerti durante le recessioni. Secondo lui, i giochi di alta qualità continueranno a vendere indipendentemente dal clima economico.

Dragon's Dogma 2 si unisce a un elenco crescente di giochi al prezzo di $ 70, comprese versioni come Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy e Wild Heart. Man mano che il panorama dei giochi si evolve, resta da vedere come i consumatori risponderanno a questi prezzi più alti e se altri sviluppatori ed editori seguiranno l’esempio.

FAQ

1. Perché i prezzi dei videogiochi aumentano?

Secondo leader del settore come il presidente di Capcom Haruhiro Tsujimoto, l'aumento dei costi di sviluppo dei giochi e la necessità di compensare l'aumento dei salari sono fattori che guidano l'aumento dei prezzi dei videogiochi. Sostengono che i prezzi attuali non riflettono le risorse necessarie per creare giochi di alta qualità.

2. Il prezzo di 70 dollari diventerà il nuovo standard per i videogiochi?

Sebbene diversi giochi abbiano adottato il prezzo di 70 dollari, non è ancora chiaro se questo diventerà il nuovo standard del settore. Ogni editore e sviluppatore probabilmente valuterà la risposta dei consumatori e le tendenze del mercato prima di decidere le proprie strategie di prezzo.

3. L’aumento dei prezzi dei giochi influenzerà le vendite dei giochi durante una recessione economica?

Leader del settore come Haruhiro Tsujimoto credono che i giochi di alta qualità continueranno a vendere anche durante le recessioni economiche. Tracciano parallelismi con altri settori dell’intrattenimento in cui le persone continuano a dedicarsi ad attività ricreative nonostante le sfide economiche.

4. Sono stati presi in considerazione modelli di prezzo alternativi?

Sebbene $ 70 sia attualmente il prezzo prevalente per molti giochi, sviluppatori ed editori potrebbero esplorare modelli di prezzo alternativi come prezzi differenziati o servizi di abbonamento per soddisfare una gamma più ampia di consumatori e offrire diverse opzioni di acquisto. Tuttavia, il settore è ancora in una fase di sperimentazione e adattamento.