Patch 10.2 di World of Warcraft: Guardiani del sogno

I giocatori di World of Warcraft attendono con impazienza la prossima patch 10.2, intitolata Guardians of the Dream. Questa importante patch di contenuti porterà i giocatori in nuove avventure nel magico regno del Sogno di Smeraldo.

Il Sogno di Smeraldo è una parte significativa della tradizione di World of Warcraft, intrinsecamente legata al mondo di Azeroth. In questa patch, i giocatori avranno l’opportunità di esplorare una porzione del Sogno allo stato puro, che è la più grande rappresentazione del Sogno vista finora.

Guardiani del Sogno introdurrà una nuova zona, fornendo ai giocatori un nuovo ambiente da esplorare e con cui interagire. Inoltre, ci saranno nuove attività nel mondo, un raid e corsi di cavalcatura del drago, glifi e cavalcature.

Una delle caratteristiche principali di questa patch è l'evento pubblico Superbloom. I giocatori uniranno le forze con un Antico chiamato Sprucecrown per coltivare un albero, ottenendo poteri temporanei dal Sogno per aiutarli nella loro missione. Ci sarà anche una nuova fazione chiamata Dream Wardens, che offrirà ai giocatori un percorso di fama e ricompense unici.

La patch approfondirà ulteriormente la storia dei Primalisti, che hanno affascinato i cattivi nell'espansione Dragonflight. Offre un'opportunità per gli sviluppatori del gioco di introdurre nuovi nemici e sfide radicati nella coscienza dei giocatori.

Per i fan della razza degli Elfi della Notte, l'introduzione dell'Albero del Mondo nelle Isole del Drago potrebbe non sostituire Darnassus, ma offre una nuova base operativa dove possono iniziare a curare le ferite che hanno subito.

Anche se il boss finale del raid Dragonflight deve ancora essere rivelato, Blizzard ha accennato a possibilità future per la storia. I giocatori possono aspettarsi un’altra importante patch dopo Guardians of the Dream, mentre la storia continua a svolgersi.

La patch 10.1.7, che include le missioni dell'Armatura Retaggio per i Rinnegati e gli Elfi della Notte, è già stata lanciata da Blizzard. La data di uscita di Guardians of the Dream non è stata ancora annunciata, ma sarà presto disponibile per i test sui regni.

Fonte:

– Articolo di Polygon: "La patch 10.2 di World of Warcraft porta i giocatori nel sogno di smeraldo" (nessun URL fornito)

– Blizzard Entertainment – ​​Immagine (nessun URL fornito)