La ristrutturazione dei vigili del fuoco di Stanley scatena polemiche in corso

Una recente ristrutturazione dei vigili del fuoco a Stanley, nella Carolina del Nord, ha causato notevoli polemiche e rabbia tra i membri della comunità e i vigili del fuoco. Lunedì il consiglio comunale ha tenuto una riunione per affrontare le preoccupazioni, ma decine di persone sono rimaste fuori mentre la piccola stanza si riempiva rapidamente di partecipanti.

La decisione di ristrutturazione, che ha comportato la rimozione senza preavviso dei due principali capi dei vigili del fuoco, ha creato scompiglio all'interno del dipartimento. Trentuno membri del dipartimento hanno scelto di dimettersi dopo che gli era stato detto che avrebbero dovuto presentare nuovamente domanda per le loro posizioni.

Durante la riunione del consiglio, un numero limitato di persone è stato autorizzato a parlare nella parte dei commenti pubblici, in rappresentanza di un gruppo di 13 persone che si erano iscritte. Tuttavia, la maggior parte dei posti all'interno erano riservati ad amici e familiari dei membri del consiglio, attirando ulteriori critiche da parte di coloro rimasti fuori.

I familiari dell'ex vice capo dei vigili del fuoco Michael Hullett hanno espresso il loro sostegno al padre e ad altri ex membri del dipartimento. La frustrazione era evidente quando un ex pompiere ha espresso disappunto per la mancanza di comunicazione da parte della città in cui ha votato e a cui ha pagato le tasse.

Il sindaco, Steven Denton, ha difeso la decisione di ristrutturare i vigili del fuoco, citando le preoccupazioni circa il rischio che si verifichi un disastro mentre i massimi capi erano al lavoro a tempo pieno. Tuttavia, Denton ha dovuto affrontare una reazione negativa per la sua gestione della situazione e ha etichettato alcuni episodi di indignazione e attacchi personali come "disgustosi".

Il capo ad interim Gary Hilton ha fornito un aggiornamento sulla risposta del dipartimento dopo la ristrutturazione, affermando di aver risposto a 35 chiamate con una media di sette risponditori per chiamata. Hilton ha anche sottolineato che la maggior parte del personale era costituito da vigili del fuoco certificati dallo stato.

Nonostante l'incontro, molte domande sono rimaste senza risposta e Denton ha rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni, citando la raccomandazione del procuratore della città di non informare in anticipo gli ex capi dei vigili del fuoco.

La controversa questione della ristrutturazione dei vigili del fuoco continua a dividere la comunità di Stanley e a sollevare preoccupazioni sulla trasparenza e la comunicazione all'interno della governance locale.