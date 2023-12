Downtown Grind annuncia la chiusura e il trasferimento di Elmira RISE

Con un sorprendente colpo di scena, Downtown Grind, un famoso coffee shop di Elmira, New York, ha annunciato la sua chiusura e la vendita della sua attività. Questa notizia arriva pochi giorni dopo la cerimonia del taglio del nastro di Elmira RISE, un nuovo locale di caffè e dry bar che operava all'interno di Downtown Grind.

Secondo Seth Adams della Warnersway Real Estate and Property Management, il proprietario dell'immobile, Elmira RISE, operava senza il necessario permesso di occupazione all'interno di Downtown Grind. Lo stesso Adams non era a conoscenza della nuova attività finché non ha visto articoli a riguardo la settimana scorsa, e persino il proprietario di Downtown Grind non era a conoscenza della cerimonia del taglio del nastro.

Matthew Gutwillig, il proprietario di Elmira RISE, ha confermato che stanno attivamente cercando una nuova sede e intendono tornare presto. È stato rivelato che Elmira RISE aveva un contratto di subaffitto a breve termine con Downtown Grind, ma circostanze impreviste li hanno costretti a chiudere temporaneamente fino a quando non verrà trovata una nuova sede.

Elmira RISE aveva piani ambiziosi, tra cui l'offerta di caffè a servizio completo, brunch e un dry bar, oltre a ospitare divertenti eventi serali. Tuttavia, a causa della situazione dei permessi e della mancanza di comunicazione con il proprietario dell’immobile, Elmira RISE si trova ora nel bel mezzo di un processo di trasferimento.

Significativa è anche la chiusura di Downtown Grind. Dopo cinque anni di successi, il proprietario ha deciso di vendere l'attività. Adams ha espresso la speranza che il proprietario ritorni in qualche modo in futuro, ma nel frattempo si stanno facendo sforzi per attirare una nuova attività nella sede.

Sebbene l'Elmira Code Enforcement e il proprietario di Downtown Grind non abbiano risposto alle richieste di chiarimenti, è chiaro che entrambe le strutture stanno subendo cambiamenti significativi. I residenti di Elmira e gli appassionati di caffè attendono con impazienza aggiornamenti sul futuro di Downtown Grind e sulla riapertura di Elmira RISE in una nuova sede.