La carenza di ambulanze mette a rischio vite umane nella contea di Dougherty

Una grave carenza di ambulanze nella contea di Dougherty ha raggiunto un punto critico, mettendo a rischio vite umane. Il direttore dei servizi di emergenza sanitaria della contea, Sam Allen, ha espresso seria preoccupazione per lo stato della flotta di ambulanze, con sette ambulanze su 14 in rotazione regolare e le rimanenti riserve che necessitano di riparazioni o sostituzioni. Molti di questi veicoli hanno un chilometraggio elevato, che varia da 160,000 a 200,000 miglia.

La scorsa settimana, le terribili conseguenze della carenza di ambulanze sono diventate evidenti quando una delle ambulanze si è rotta mentre trasportava una vittima di una sparatoria all'ospedale. Il paziente ha dovuto essere trasferito su un'altra ambulanza vicina, provocando un ritardo potenzialmente pericoloso per la vita. Allen ha sottolineato che questo incidente dimostra l'urgente bisogno di ulteriori ambulanze nella contea.

Il problema si estende oltre la contea di Dougherty, con i servizi di ambulanza in Georgia e a livello nazionale che si trovano ad affrontare sfide simili. I produttori stanno lottando per produrre abbastanza veicoli speciali per le ambulanze, aggravando il problema. Nonostante gli sforzi della contea per acquistare nuove ambulanze, i problemi legati alla catena di approvvigionamento hanno ritardato la consegna. La Commissione ha approvato l'acquisto di quattro camion, ma non saranno disponibili prima di maggio. Ciò significa che la contea di Dougherty rimarrà in uno stato critico con le ambulanze per altri sei mesi.

Allen ha sottolineato che la contea non può permettersi di essere catturata senza un numero sufficiente di ambulanze. Man mano che la flotta esistente invecchia e accumula più chilometraggio, aumenta il rischio di guasti meccanici, mettendo potenzialmente a repentaglio i tempi di risposta alle emergenze e la cura dei pazienti.

È allarmante che la contea non riceva una nuova ambulanza dal 2021, evidenziando l’urgente necessità di un’azione immediata. Sono in gioco le vite dei residenti della contea di Dougherty ed è fondamentale che il governo affronti questa carenza come una questione di massima priorità.