L'ultima patch di Dota 2 apporta modifiche al bilanciamento e aggiornamenti entusiasmanti

Valve Software ha rilasciato l'attesissima patch 7.42e per Dota 2, dopo la conclusione di The International (TI) a fine ottobre. Anche se alcuni giocatori speravano in cambiamenti più estesi, questo aggiornamento si concentra su aggiustamenti del bilanciamento e modifiche ai numeri. Tuttavia, affronta il dominio di alcuni eroi della Forza, come Bristleback, Chaos Knight e Spirit Breaker, nel metagioco di TI 2023.

Gli eroi della Forza, robusti e ad alto danno, che controllavano il gioco dall'inizio alla fine, hanno ricevuto i necessari nerf in questa patch. Bristleback, noto per la sua build Scettro in pietra del sangue di Aghanim, ha ridotto il danno massimo del suo Spray penna. Inoltre, la sua abilità Frammento di Aghanim, Palla di pelo, ora ha un raggio di lancio più breve e un tempo di recupero più lungo. Anche il talento di livello 20 di Bristleback, che aumentava il danno dello stack di Quill Spray, è stato indebolito.

Chaos Knight, che era una scelta popolare per il ruolo di carry, ha visto aggiustamenti alla sua sostenibilità e alle sue capacità agricole. La penalità di furto di vita contro i creep per Chaos Strike è stata aumentata, insieme a un aumento significativo del costo di mana per Phantasm. Questi cambiamenti mirano a ridurre il suo dominio a inizio partita e a rendergli più difficile molestare gli avversari in corsia.

Spirit Breaker, l'eroe di TI 2023, ha dovuto affrontare dei nerf alla sua abilità Carica dell'oscurità e al potenziamento dello Scettro di Aghanim. Il tempo di recupero di Carica dell'oscurità è stato aumentato, rendendolo meno conveniente per organizzare le imboscate. Anche Greater Bash, la sua altra abilità distintiva, è stato indebolito contro i brividi, rendendo più difficile per Spirit Breaker eliminare le ondate.

Oltre a questi aggiustamenti, la patch 7.42e offre potenziamenti a diversi eroi di Agilità e Intelligenza che erano messi in ombra dal predominio degli eroi di Forza. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan e Timbersaw hanno tutti ricevuto miglioramenti alle loro abilità e capacità, rendendoli scelte più praticabili nel metagioco.

Oltre alle modifiche agli eroi, questa patch introduce modifiche agli oggetti popolari e impopolari. Mano di Mida e Cuore di Tarrasque, comunemente acquistati durante TI, hanno ricevuto nerf per ridurre il loro potere. Nel frattempo, gli oggetti di combattimento sottoutilizzati nelle prime fasi del gioco sono stati potenziati, aumentandone la rilevanza e la fattibilità nelle partite.

Con questi cambiamenti e aggiornamenti al bilanciamento, la community di Dota 2 può aspettarsi un cambiamento nel metagioco, aprendo opportunità per nuove strategie e selezioni di eroi. Le modifiche apportate nella patch 7.42e mirano a creare un'esperienza di gioco più dinamica e diversificata nel prossimo torneo ESL One Kuala Lumpur 2023, dove 12 squadre si sfideranno per una parte del montepremi di 1 milione di dollari.

FAQ

D: Quali modifiche sono state apportate ai popolari eroi della Forza?

R: Bristleback, Chaos Knight e Spirit Breaker hanno tutti ricevuto nerf per ridurre la loro dominanza nel metagame. I danni inflitti da Quill Spray e i bonus talento di Bristleback sono stati ridotti, il furto vitale di Chaos Knight contro i brividi è stato penalizzato e la carica di Spirit Breaker e le abilità definitive hanno visto tempi di recupero aumentati.

D: Quali eroi di Agilità e Intelligenza sono stati potenziati?

R: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan e Timbersaw hanno ricevuto potenziamenti per migliorare le loro abilità e abilità, rendendoli opzioni più praticabili nel gioco.

D: Qualche oggetto è stato nerfato o potenziato?

R: Sì, oggetti popolari come Mano di Mida e Cuore di Tarrasque sono stati nerfati, mentre oggetti di combattimento meno utilizzati come Sudario Eterno, Offerta di Vladimir e Pavise sono stati potenziati, aumentando la loro efficacia nelle partite.