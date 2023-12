Fuoco, ghiaccio e cambiamenti climatici: svelare il potenziale impatto dello scioglimento dell'idrato di metano

By

Un recente studio condotto dal geologo Richard Davies e dal suo team dell’Università di Newcastle ha fatto luce sul potenziale ruolo dell’idrato di metano marino, comunemente chiamato ghiaccio di fuoco, nel cambiamento climatico. L'idrato di metano, che si forma a basse temperature e alta pressione sotto il fondale marino, è una combinazione di gas metano e acqua liquida che crea una struttura di ghiaccio simile al marshmallow. Anche se la sostanza in sé non è infiammabile, quando si scioglie viene rilasciato metano. I ricercatori hanno scoperto 23 grandi macchie sul fondo del mare al largo delle coste della Mauritania, suggerendo la presenza di quantità significative di ghiaccio che si era sciolto e aveva rilasciato gas metano.

Il metano è un potente gas serra, con un potenziale di riscaldamento stimato 80 volte maggiore di quello del biossido di carbonio. Lo studio suggerisce che lo scioglimento del ghiaccio potrebbe contribuire al rilascio di grandi quantità di metano nell’atmosfera, esacerbando il cambiamento climatico. Sebbene gli scienziati riconoscano da tempo l’esistenza dell’idrato di metano e il suo potenziale impatto sul riscaldamento globale, questa ricerca mostra che l’entità della sua vulnerabilità allo scioglimento indotto dal clima potrebbe essere stata sottostimata.

I segni osservati da Davies e dal suo team indicano che il ghiaccio di fuoco potrebbe sciogliersi a profondità meno profonde di quanto si pensasse in precedenza, consentendo al metano di fuoriuscire nell’oceano e potenzialmente raggiungere l’atmosfera. Questa migrazione del gas metano dalle acque più profonde a quelle meno profonde ha il potenziale per aggirare i meccanismi naturali di contenimento, come la degradazione microbica e la dissoluzione nell’acqua di mare. Pertanto, il rilascio di gas metano attraverso i pockmark potrebbe contribuire all’amplificazione degli effetti del riscaldamento globale.

Lo studio sottolinea l’importanza di considerare la profondità come fattore cruciale per comprendere il comportamento del gas metano e il suo impatto sul cambiamento climatico. Mentre le parti più profonde dell’oceano possono contenere e limitare il rilascio di metano, la migrazione del gas verso acque meno profonde comporta un rischio maggiore di rilascio nell’atmosfera. Questa ricerca evidenzia la necessità di ulteriori indagini sull’entità della destabilizzazione dell’idrato di metano e sul suo potenziale contributo ai futuri scenari di cambiamento climatico.

In conclusione, lo studio condotto da Richard Davies e dai suoi colleghi fornisce nuove informazioni sull’impatto dello scioglimento del ghiaccio sul cambiamento climatico. I risultati suggeriscono che aree più estese di idrato di metano sono suscettibili alla destabilizzazione di quanto si credesse in precedenza, sottolineando l’urgenza di comprendere e gestire questo potente gas serra per mitigare gli effetti del riscaldamento globale.