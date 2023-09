Rilascio di Cyberpunk 2077 2.0: gli sviluppatori avvisano gli utenti di PC di controllare i sistemi di raffreddamento della CPU

L'attesissimo rilascio di Phantom Liberty è proprio dietro l'angolo, portando una rinascita di popolarità al gioco Cyberpunk 2020 del 2077. CD Projekt ha lavorato instancabilmente per riprendersi dal lancio iniziale difficile del gioco, e ora gli sviluppatori stanno esortando gli utenti PC a controllare i loro sistemi di raffreddamento della CPU in preparazione al prossimo aggiornamento Cyberpunk 2077 2.0.

Uno sviluppatore, Filip Pierściński, si è rivolto a Twitter per sottolineare l'importanza di controllare i sistemi di raffreddamento della CPU. Ha affermato che il carico di lavoro su una CPU a 8 core dovrebbe raggiungere circa il 90%, spingendo l'hardware ai suoi limiti. Per garantire un'esperienza fluida, ha consigliato di eseguire uno strumento di benchmark come Cinebench per verificare la stabilità dei sistemi degli utenti.

I fan che hanno espresso preoccupazioni sulla capacità del loro hardware di gestire Cyberpunk 2077 2.0 o Phantom Liberty sono stati rassicurati da Filip nei commenti. Nel frattempo, CD Projekt ha rilasciato un'analisi dettagliata di ciò che i giocatori possono aspettarsi dal DLC Phantom Liberty, nonché dei contenuti aggiuntivi inclusi nell'aggiornamento gratuito Cyberpunk 2077 2.0.

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Phantom Liberty, si prevede che Cyberpunk 2077 abbia una lenta dissolvenza. Anche se non ci sono piani per ulteriori DLC, un sequel è in lavorazione, anche se i dettagli al riguardo sono scarsi.

L'aggiornamento Cyberpunk 2077 2.0 sta suscitando entusiasmo tra i fan, segnando un secondo lancio per il gioco. Con i suoi nuovi contenuti e miglioramenti, i giocatori attendono con impazienza l'arrivo dell'aggiornamento.

