Il popolare YouTuber tecnologico mette in guardia dall'acquisto del telefono crittografico Solana Saga

L'influencer tecnologico Marques Brownlee, noto come MKBHD su YouTube, ha sconsigliato l'acquisto del telefono in criptovaluta Solana Saga. Nella sua recensione, Brownlee ha espresso insoddisfazione per il telefono, affermando che è orientato solo allo stack di criptovaluta Solana e ha funzionalità limitate per gli utenti tradizionali.

Brownlee ha criticato sia le funzionalità dello smartphone che le capacità crittografiche della Solana Saga. Secondo lui, la qualità della fotocamera era nella media e la capacità della batteria era insufficiente per un telefono di quelle dimensioni. Inoltre, Solana Saga si collega esclusivamente alla blockchain Solana e non supporta altre criptovalute popolari come Bitcoin o Ethereum.

Ha descritto il telefono come “in anticipo sui tempi” nella migliore delle ipotesi e “completamente inutile” per gli utenti quotidiani nella peggiore. Nonostante abbia elogiato la qualità costruttiva del telefono e l'interfaccia software pulita, Brownlee ha sottolineato che questi professionisti potrebbero non giustificare il prezzo di 600 dollari, soprattutto quando sono disponibili telefoni alternativi con funzionalità migliori e un costo inferiore.

Solana Saga viene fornito con Solana Mobile Stack, che consente alle app di interagire con la blockchain di Solana. Include anche un seed vault e un negozio d-apps che elenca le app crittografiche più popolari. Tuttavia, secondo Brownlee, è improbabile che queste funzionalità siano di utilità pratica per la maggior parte degli utenti.

Sebbene la Solana Saga possa avere un fascino di nicchia per gli appassionati di criptovaluta, Brownlee suggerisce di considerare opzioni alternative come Pixel 7 o il prossimo Pixel 8, che offrono un migliore rapporto qualità-prezzo e funzionalità più versatili.

Fonte:

– Articolo di origine: [Titolo dell'articolo originale]

– Fonte immagine: OSOM