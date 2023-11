Perché dovresti considerare l'Asus ROG Ally invece di un Nintendo Switch

Se stai pensando di approfittare di un'offerta per il Black Friday su Nintendo Switch, abbiamo un suggerimento diverso per te. Invece di optare per la famosa console portatile, considera di dare un'occhiata all'Asus ROG Ally, che attualmente ha uno sconto di £ 100 e ha un prezzo di £ 599. Anche se questo può sembrare più costoso anche del peggiore accordo Switch, ci sono ragioni convincenti per considerare questa alternativa.

Innanzitutto, Nintendo Switch è sul mercato ormai da sei anni e, nonostante alcuni aggiornamenti, inizia a mostrare i segni dell'età. Non era nemmeno una potenza quando è stato rilasciato per la prima volta nel 2017. Ci sono molte speculazioni sul fatto che Nintendo rilascerà una nuova console il prossimo anno, rendendo l'attuale Switch ancora più obsoleto. Quindi, perché investire in hardware obsoleto che probabilmente diventerà obsoleto in pochi mesi?

D'altra parte, l'Asus ROG Ally è appena arrivato sul mercato e vanta specifiche impressionanti. Con un chip AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, questo dispositivo portatile offre prestazioni migliori per i giochi multipiattaforma rispetto allo Switch. Inoltre, è più a prova di futuro, rendendo più giustificabile il prezzo più alto.

Anche se non avrai accesso alle esclusive Nintendo, l'Asus ROG Ally esegue Windows 11, trasformandolo essenzialmente in un PC portatile. Ciò significa che puoi accedere a una vasta libreria di giochi per PC e installarli da piattaforme come Steam, Epic Games Store e altre. Costruire una libreria di giochi è più conveniente su ROG Ally rispetto a Switch. Inoltre, se possiedi già giochi per PC, non è necessario riacquistarli.

Sebbene la mancanza di titoli Nintendo sia deludente, ci sono molte alternative disponibili. Giochi come Tunic offrono un'esperienza carina e avventurosa simile a Zelda. Inoltre, ROG Ally offre l'opportunità di giocare ad alcuni dei migliori giochi PlayStation e Xbox, poiché queste piattaforme hanno abbracciato la compatibilità con PC.

In conclusione, se stai trattenendo l'acquisto di un Nintendo Switch, l'Asus ROG Ally offre un'alternativa allettante. Con specifiche superiori e la versatilità di un PC portatile, offre una nuova esperienza di gioco e la possibilità di accedere a una più ampia varietà di titoli. Sebbene l'investimento iniziale possa essere più elevato, garantisce che nel giro di pochi mesi non rimarrai con hardware obsoleto.