L'impegno di Apple nella lotta all'HIV/AIDS si espande con una nuova partnership

By

Apple continua a dimostrare il suo incrollabile sostegno alle iniziative sanitarie globali con la sua ultima partnership. Dal 28 novembre all'8 dicembre, Apple collaborerà con il Fondo Globale per combattere l'HIV/AIDS e fare la differenza nella vita di milioni di persone colpite da questa malattia devastante.

Durante questa iniziativa a tempo limitato, Apple donerà 1 dollaro al Fondo Globale per ogni acquisto effettuato utilizzando Apple Pay su Apple.com, tramite l’app Apple Store o presso qualsiasi Apple Store. Scegliendo semplicemente di effettuare i propri acquisti utilizzando Apple Pay, i clienti hanno il potere di contribuire a questa importante causa.

Questa collaborazione si basa sull’impegno esistente di Apple a favore della salute globale attraverso i proventi dell’acquisto di (PRODUCT)RED, parte dei quali già aiutano il Fondo Globale. I fondi raccolti durante questa partnership sosterranno ulteriormente programmi sanitari fondamentali e contribuiranno alla lotta in corso contro l’AIDS.

Nel corso degli anni, Apple ha contribuito in modo determinante alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi per il Fondo Globale attraverso le vendite (PRODUCT)RED. Con oltre un quarto di miliardo di dollari raccolti in 17 anni, questi finanziamenti hanno avuto un impatto significativo sui servizi sanitari vitali nell’Africa sub-sahariana. Queste risorse hanno portato particolare beneficio alle comunità rurali, alle donne incinte e alle famiglie bisognose.

L'impegno di Apple nella lotta all'AIDS va ben oltre questa partnership, poiché l'azienda coinvolge attivamente i clienti durante tutto l'anno. Attraverso i propri negozi al dettaglio e l'App Store, Apple incoraggia i clienti a impegnarsi nella lotta contro l'AIDS. Scegliendo i prodotti (RED), i clienti contribuiscono direttamente al Fondo Globale e aiutano a salvare vite umane.

Apple riconosce che le scelte individuali hanno un potere immenso nell’affrontare le sfide globali, come l’HIV/AIDS. Questa iniziativa sottolinea il potenziale impatto delle scelte dei consumatori nel fare una differenza positiva nel mondo. Anche se il progetto prevede una donazione massima di 1 milione di dollari, l'impegno di lunga data di Apple per la causa rimane incrollabile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come posso partecipare all'iniziativa di Apple per combattere l'HIV/AIDS?

Puoi partecipare all'iniziativa di Apple effettuando acquisti utilizzando Apple Pay su Apple.com, tramite l'app Apple Store o presso qualsiasi Apple Store. Per ogni acquisto effettuato durante il periodo specificato, Apple donerà $ 1 al Fondo globale.

2. In che modo la partnership di Apple con il Fondo Globale sostiene la lotta contro l'AIDS?

I fondi raccolti attraverso questa partnership sosterranno programmi sanitari fondamentali e contribuiranno alla lotta in corso contro l’AIDS. Il Fondo globale utilizza queste risorse per fornire servizi sanitari vitali, in particolare nell’Africa sub-sahariana, a beneficio delle comunità rurali, delle donne incinte e delle famiglie.

3. Apple è impegnata in altre iniziative per combattere l'AIDS?

Sì, Apple è attivamente coinvolta nella lotta contro l'AIDS durante tutto l'anno. Coinvolgono i clienti attraverso i loro negozi al dettaglio e l'App Store, nonché programmi guidati dai dipendenti. Scegliendo i prodotti (RED), i clienti possono contribuire direttamente al Fondo globale e sostenere programmi sanitari critici.

4. Quanto ha raccolto Apple per il Fondo Globale attraverso le vendite di (PRODUCT)RED?

Nel corso di 17 anni, Apple ha raccolto oltre un quarto di miliardo di dollari per il Fondo globale attraverso le vendite di (PRODUCT)RED. Questi fondi hanno avuto un impatto significativo sulla fornitura di servizi sanitari nell’Africa sub-sahariana, in particolare per le popolazioni vulnerabili.