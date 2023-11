Walmart ha qualcosa come Prime?

Nel mondo dello shopping online, Amazon Prime è diventato sinonimo di comodità e vantaggi. Con la spedizione veloce, le offerte esclusive e l'accesso ai servizi di streaming, non c'è da meravigliarsi che molti clienti siano accorsi per diventare membri Prime. Ma che dire di Walmart? Il gigante della vendita al dettaglio ha un’offerta simile per competere con Amazon Prime? Scopriamolo.

Walmart+: un concorrente principale?

Walmart ha lanciato il proprio servizio di abbonamento chiamato Walmart+ nel settembre 2020. Sebbene mira a fornire un'esperienza simile ad Amazon Prime, ci sono alcune differenze fondamentali. Walmart+ offre consegna gratuita illimitata su articoli idonei dai negozi, sconti sul carburante e la comodità di Scan & Go in negozi selezionati. Tuttavia, non include servizi di streaming come Amazon Prime Video o streaming musicale.

FAQ:

1. Quanto costa Walmart+?

L'abbonamento a Walmart+ ha un prezzo di $ 12.95 al mese o $ 98 all'anno, il che lo rende leggermente più economico della tariffa annuale di Amazon Prime di $ 119.

2. Walmart+ è disponibile ovunque?

Walmart+ è disponibile negli Stati Uniti, ma la disponibilità di alcune funzionalità può variare a seconda della località.

3. Quali sono i vantaggi di Walmart+?

Walmart+ offre consegna gratuita illimitata sugli articoli idonei, sconti sul carburante presso le stazioni di servizio partecipanti e la comodità di Scan & Go per gli acquisti in negozio.

4. Posso annullare il mio abbonamento Walmart+?

Sì, puoi annullare il tuo abbonamento Walmart+ in qualsiasi momento. Tuttavia, è importante notare che le quote associative non sono rimborsabili.

Conclusione:

Sebbene Walmart+ offra alcuni vantaggi che possono competere con Amazon Prime, non è all'altezza in termini di servizi di streaming. Se stai cercando principalmente spedizioni veloci e vantaggi in negozio, Walmart+ potrebbe essere un'alternativa adatta. Tuttavia, se sei interessato a un pacchetto più completo che includa intrattenimento in streaming, Amazon Prime rimane la scelta migliore. In definitiva, la decisione tra i due dipenderà dalle vostre preferenze ed esigenze personali.