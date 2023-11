Il vaccino contro l’herpes zoster ti impedisce di contrarre l’herpes zoster?

Il vaccino contro l’herpes zoster impedisce di contrarre l’herpes zoster?

L'herpes zoster, noto anche come herpes zoster, è un'infezione virale dolorosa causata dal virus varicella-zoster, lo stesso virus che causa la varicella. Colpisce in genere gli anziani e gli individui con un sistema immunitario indebolito. La buona notizia è che esiste un vaccino per prevenire l’herpes zoster, ma garantisce una protezione completa? Approfondiamo questa domanda ed esploriamo i fatti.

Il vaccino contro l’herpes zoster, noto come Zostavax, è stato ampiamente utilizzato sin dalla sua approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) nel 2006. Tuttavia, nel 2017, è stato introdotto un vaccino più efficace chiamato Shingrix, che ora è la scelta preferita per prevenire l’herpes zoster. . Entrambi i vaccini agiscono potenziando la risposta del sistema immunitario al virus varicella-zoster.

Sebbene il vaccino contro l’herpes zoster riduca significativamente il rischio di sviluppare l’herpes zoster, non fornisce un’immunità completa. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il vaccino Shingrix è efficace al 90% circa nella prevenzione dell’herpes zoster. Ciò significa che anche se sei stato vaccinato, c’è ancora una piccola possibilità che tu possa sviluppare l’infezione. Tuttavia, se si contrae l’herpes zoster dopo la vaccinazione, i sintomi sono generalmente più lievi e la durata della malattia è più breve.

FAQ:

D: Chi dovrebbe ricevere il vaccino contro l’herpes zoster?

R: Il CDC raccomanda che gli adulti di età pari o superiore a 50 anni ricevano il vaccino Shingrix, indipendentemente dal fatto che abbiano già avuto l'herpes zoster o abbiano ricevuto il vaccino precedente, Zostavax.

D: Quante dosi di vaccino sono necessarie?

R: Il vaccino Shingrix viene somministrato in due dosi, con la seconda dose somministrata da 2 a 6 mesi dopo la prima dose.

D: Ci sono effetti collaterali?

R: Come ogni vaccino, quello contro l'herpes zoster può causare effetti collaterali, tra cui dolore nel sito di iniezione, dolore muscolare, affaticamento e mal di testa. Questi effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei.

In conclusione, anche se il vaccino contro l’herpes zoster non garantisce una protezione completa contro l’herpes zoster, è molto efficace nel ridurre il rischio di sviluppare l’infezione. La vaccinazione è fortemente raccomandata alle persone di età pari o superiore a 50 anni per ridurre al minimo la gravità e la durata dei sintomi dell’herpes zoster. Consulta il tuo medico per determinare se il vaccino contro l'herpes zoster è adatto a te.