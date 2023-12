Titolo: Svelare i misteri: il telescopio spaziale James Webb orbita attorno alla Terra?

Introduzione:

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto notizia nel mondo dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Come successore del telescopio spaziale Hubble, il JWST promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo. Tuttavia, sembra esserci una certa confusione riguardo alla sua orbita. In questo articolo, approfondiremo le complessità dell'orbita del JWST, dissiperemo idee sbagliate e faremo luce sulla sua missione rivoluzionaria.

Comprendere il telescopio spaziale James Webb:

Il telescopio spaziale James Webb è un progetto congiunto della NASA, dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Agenzia spaziale canadese (CSA). Prende il nome da James E. Webb, che fu amministratore della NASA dal 1961 al 1968. Il JWST è progettato per essere il telescopio spaziale più potente mai costruito, consentendo agli scienziati di osservare l'universo con un dettaglio senza precedenti.

In orbita attorno al Sole, non alla Terra:

Contrariamente alla credenza popolare, il telescopio spaziale James Webb non orbita attorno alla Terra. Segue invece una traiettoria attorno al Sole, simile a quella del nostro pianeta. Il JWST sarà posizionato nel secondo punto di Lagrange (L2), che si trova a circa 1.5 milioni di chilometri (930,000 miglia) dalla Terra. Questo punto specifico nello spazio consente al telescopio di mantenere una posizione stabile rispetto alla Terra e al Sole.

Perché L2?

La scelta di L2 come orbita del JWST non è arbitraria. Posizionare il telescopio in questo punto offre diversi vantaggi. In primo luogo, consente al JWST di rimanere in una posizione relativamente costante rispetto alla Terra e al Sole, riducendo al minimo la necessità di manovre di propulsione. In secondo luogo, essendo protetto dalla Terra dal calore e dalla luce del Sole, il telescopio può mantenere un ambiente stabile e fresco, fondamentale per le sue osservazioni a infrarossi. Infine, l'orbita L2 fornisce una visione senza ostacoli dell'universo, libera dalle interferenze dell'atmosfera terrestre e dalla luce abbagliante del Sole.

Domande frequenti (FAQ):

D1: Perché il JWST non orbita attorno alla Terra come il telescopio spaziale Hubble?

R1: A differenza del telescopio spaziale Hubble, che orbita attorno alla Terra a un'altitudine relativamente bassa, gli obiettivi scientifici del JWST richiedono che sia posizionato più lontano dal nostro pianeta. Posizionare il JWST su L2 gli consente di superare le limitazioni poste dall'atmosfera terrestre e dalla vicinanza al Sole.

D2: Come farà il JWST a raggiungere la sua orbita su L2?

A2: Il JWST sarà lanciato a bordo di un razzo Ariane 5 dalla Guyana francese. Dopo il lancio, sarà sottoposto a una serie di manovre complesse, tra cui l'assistenza gravitazionale della Luna, per raggiungere gradualmente la sua destinazione finale in L2.

D3: Il JWST tornerà mai sulla Terra per riparazioni o aggiornamenti?

R3: No, il JWST non è progettato per essere riparato dagli astronauti come il telescopio spaziale Hubble. La sua posizione a L2 lo rende inaccessibile alle missioni umane. Tuttavia, il JWST è stato meticolosamente progettato e testato per resistere alle dure condizioni dello spazio per tutta la sua durata operativa prevista.

Conclusione:

Il telescopio spaziale James Webb è destinato a rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo, ma lo fa da un punto di vista unico. Posizionato nel secondo punto di Lagrange, il JWST ci fornirà una visione senza precedenti del cosmo, libero dalle limitazioni dell'atmosfera terrestre e dalle interferenze del Sole. Mentre aspettiamo con impazienza il suo lancio e le successive scoperte, l'orbita del JWST attorno al Sole ci consentirà di esplorare i misteri dell'universo come mai prima d'ora.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html

– Agenzia spaziale europea: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb_overview