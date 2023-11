L'iPhone ha una modalità bambino?

Nell'era digitale di oggi, non sorprende che i bambini siano sempre più esposti a smartphone e tablet. Con le loro interfacce intuitive e i vasti app store, questi dispositivi sono diventati una fonte comune di intrattenimento e istruzione per i bambini. Tuttavia, i genitori spesso si preoccupano dei potenziali rischi associati all’accesso illimitato a questi dispositivi. È qui che entra in gioco la “modalità bambino”, una funzionalità che mira a creare un ambiente sicuro e controllato in cui i bambini possano utilizzare smartphone o tablet.

Cos'è la modalità bambino?

La modalità bambino, nota anche come controllo genitori o blocco bambini, è una funzionalità che consente ai genitori di limitare e monitorare le attività dei propri figli su un dispositivo. In genere include funzionalità come filtri dei contenuti adatti all'età, limiti di tempo e restrizioni di accesso a determinate app o siti Web. La modalità Kid mira a trovare un equilibrio tra consentire ai bambini di esplorare e apprendere in modo indipendente garantendo al contempo la loro sicurezza e il loro benessere nel mondo digitale.

L'iPhone ha una modalità bambino?

Sì, iPhone ha una modalità bambino, anche se non è esplicitamente chiamata “modalità bambino”. Invece, Apple offre una funzionalità chiamata “Screen Time” che ha uno scopo simile. Screen Time consente ai genitori di impostare limiti sull'utilizzo delle app, filtrare i contenuti e limitare l'accesso a determinate funzionalità o app. Fornisce una serie completa di strumenti per gestire l'utilizzo del dispositivo da parte di un bambino e garantire un'esperienza digitale sicura.

Come abilitare Screen Time su iPhone?

Per abilitare Screen Time su un iPhone, procedi nel seguente modo:

1. Apri l'app Impostazioni.

2. Scorri verso il basso e tocca "Ora schermo".

3. Tocca "Attiva tempo schermo".

4. Seleziona "Questo è l'iPhone di mio figlio" o "Questo è il mio iPhone".

5. Imposta un passcode che solo tu conosci.

6. Personalizza le impostazioni in base alle tue preferenze.

Screen Time è disponibile su tutti gli iPhone?

Screen Time è disponibile su iPhone con iOS 12 o versioni successive. Tuttavia, le funzionalità e le impostazioni specifiche possono variare a seconda del modello del dispositivo e della versione iOS.

Conclusione

Con la crescente prevalenza di smartphone e tablet nella vita dei bambini, è fondamentale che i genitori dispongano di strumenti per garantire un ambiente digitale sicuro e controllato. Sebbene iPhone non disponga di una "modalità bambino" dedicata, la funzione Screen Time offre un set completo di strumenti di controllo parentale. Abilitando Screen Time e personalizzando le impostazioni, i genitori possono trovare un equilibrio tra consentire ai propri figli di esplorare il mondo digitale e garantire la loro sicurezza.