Il COVID inizia con il mal di gola?

Nel mezzo della pandemia di COVID-19 in corso, è fondamentale rimanere informati sui vari sintomi associati al virus. Sebbene febbre, tosse e mancanza di respiro siano segni comunemente noti di COVID-19, ci sono state alcune speculazioni sul fatto che anche il mal di gola possa essere un indicatore precoce. Approfondiamo questo argomento e separiamo i fatti dalla finzione.

Che cos'è COVID-19?

COVID-19, abbreviazione di coronavirus Disease 2019, è una malattia respiratoria altamente contagiosa causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. È emerso per la prima volta a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019 e da allora si è diffuso a livello globale, provocando milioni di infezioni e decessi.

Primi sintomi di COVID-19

I primi sintomi di COVID-19 segnalati più frequentemente includono febbre, tosse secca e affaticamento. Tuttavia, man mano che si continua a studiare il virus, i ricercatori hanno scoperto che i sintomi possono variare ampiamente da individuo a individuo. Alcune persone potrebbero avvertire mal di gola come uno dei primi segni di infezione.

Il mal di gola è un sintomo comune?

Sebbene il mal di gola non sia comune come la febbre o la tosse, è stato osservato in un numero significativo di casi di COVID-19. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa il 13.9% dei pazienti avverte mal di gola come sintomo precoce. Tuttavia, è importante notare che il mal di gola da solo non è sufficiente per confermare una diagnosi di COVID-19, poiché può essere causato anche da altri fattori come le allergie o un comune raffreddore.

Quando dovresti preoccuparti?

Se sviluppi mal di gola, è essenziale monitorare attentamente i sintomi. Se è accompagnato da altri sintomi comuni del COVID-19, come febbre, tosse o perdita del gusto o dell’olfatto, è consigliabile consultare un medico e sottoporsi al test per il virus. Inoltre, se sei stato in stretto contatto con qualcuno che è risultato positivo al test COVID-19, è fondamentale sottoporsi al test indipendentemente dai sintomi.

Insomma

Anche se il mal di gola può essere un sintomo precoce del COVID-19, non è così diffuso come la febbre o la tosse. Se avverti mal di gola insieme ad altri sintomi comuni, è importante prendere le precauzioni appropriate, come autoisolarsi e sottoporsi al test. Ricordatevi di seguire le linee guida fornite dalle autorità sanitarie e di rimanere vigili per proteggere voi stessi e gli altri dalla diffusione del virus.