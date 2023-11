Ho bisogno di un terzo vaccino contro l’herpes zoster?

Mentre la pandemia di COVID-19 continua a dominare i titoli dei giornali, è importante non dimenticare altri problemi di salute. Una di queste preoccupazioni è l’herpes zoster, una dolorosa infezione virale causata dal virus varicella-zoster, che causa anche la varicella. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano che gli adulti di età pari o superiore a 50 anni ricevano due dosi del vaccino contro l’herpes zoster, noto come Shingrix, per proteggersi da questa condizione potenzialmente debilitante. Tuttavia, una domanda comune che sorge è se sia necessaria una terza dose. Esploriamo ulteriormente questo argomento.

Cos’è il vaccino contro l’herpes zoster?

Il vaccino contro l’herpes zoster, Shingrix, è un vaccino altamente efficace che aiuta a prevenire l’herpes zoster e le sue complicanze. Viene somministrato in due dosi, con la seconda dose somministrata da due a sei mesi dopo la prima. Shingrix è raccomandato per gli adulti di età pari o superiore a 50 anni, anche se hanno già avuto l'herpes zoster o hanno ricevuto il vecchio vaccino contro l'herpes zoster, Zostavax.

Perché potrebbe essere necessaria una terza dose?

Sebbene il regime a due dosi di Shingrix offra una forte protezione contro l'herpes zoster, gli studi hanno dimostrato che l'efficacia del vaccino può diminuire nel tempo. Il CDC attualmente raccomanda che gli individui moderatamente o gravemente immunocompromessi ricevano una terza dose del vaccino dopo aver completato la serie iniziale di due dosi. Questa dose aggiuntiva mira a migliorare e prolungare la risposta immunitaria, fornendo una protezione continua contro l'herpes zoster.

Chi dovrebbe prendere in considerazione una terza dose?

Il CDC raccomanda specificamente una terza dose di Shingrix per gli individui che sono stati sottoposti a trapianto di organi solidi, trapianto di cellule staminali emopoietiche o a cui sono state diagnosticate condizioni che indeboliscono gravemente il sistema immunitario. È importante consultare un operatore sanitario per determinare se rientri in questa categoria e se una terza dose è appropriata per te.

Conclusione

Sebbene la maggior parte degli individui non necessiti di una terza dose di vaccino contro l’herpes zoster, coloro che sono immunocompromessi possono beneficiare della protezione aggiuntiva che fornisce. Come sempre, è essenziale consultare un operatore sanitario che possa valutare le circostanze individuali e fornire consigli personalizzati. Rimani informato, rimani protetto e dai priorità alla tua salute.