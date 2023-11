5 smartphone indispensabili per lo shopping di Diwali

By

Diwali, il festival delle luci, è proprio dietro l'angolo. In India è tradizione scambiare regali con i propri cari durante questa occasione speciale. Se stai cercando di regalare ai tuoi familiari o anche al tuo ragazzo o ragazza, ecco alcuni degli ultimi telefoni che puoi prendere in considerazione. Questi smartphone non solo sono ottimi regali, ma sono anche dotati di funzionalità impressionanti che saranno sicuramente un successo.

1. Apple iPhone 15: Apple ha lanciato la serie iPhone 15 a settembre. Puoi regalare alle persone speciali della tua vita l'iPhone 15, che parte da un prezzo di INR 79,900. Questo smartphone è dotato di un caricabatterie USB Type-C, una fotocamera principale da 48 MP e un chip A16. Con le offerte bancarie puoi ottenerlo a circa 75,000 INR.

2. iPhone 14 Plus: se stai cercando uno smartphone con un ampio display e una batteria potente, l'iPhone 14 Plus è disponibile su Flipkart per INR 63,999. I titolari della carta di credito SBI possono usufruire di uno sconto di INR 1,000. È dotato di un chip A15 e di una doppia fotocamera da 12+12MP.

3. OnePlus 9: se vuoi regalare l'ultimo telefono pieghevole, OnePlus offre un'ottima opzione. Il nuovo OnePlus 9 è dotato di una configurazione a tripla fotocamera che cattura foto straordinarie. Il suo prezzo è di INR 1,39,999.

4. Samsung Galaxy Z Flip 5: questo smartphone è disponibile per INR 99,999. Presenta un design compatto e pieghevole, un ampio display cover, un SoC Snapdragon 8 Gen 2 di punta e un grado di resistenza all'acqua IPX8.

5. Pixel 8: puoi anche regalare l'ultima categoria Pixel di Google. Il Pixel 8 Pro offre una qualità della fotocamera addirittura migliore di quella dell'iPhone. In India, Pixel 8 parte da INR 75,999.

Questi telefoni non sono le uniche opzioni disponibili. Puoi anche considerare di regalare Nothing Phone 2, iQOO 11, Xiaomi 13 Pro o altri smartphone attualmente disponibili durante le vendite festive e Diwali su vari siti di e-commerce. Approfitta degli interessanti sconti offerti sugli smartphone durante le festività natalizie.

FAQ:

D: Quali sono i migliori smartphone da regalare per Diwali?

R: Alcuni dei migliori smartphone da considerare per i regali Diwali sono Apple iPhone 15, iPhone 14 Plus, OnePlus 9, Samsung Galaxy Z Flip 5 e Google Pixel 8.

D: Quali sono le caratteristiche principali dell'iPhone 15?

R: L'iPhone 15 viene fornito con un caricabatterie USB Type-C, una fotocamera principale da 48 MP e un chip A16.

D: Qual è il prezzo di partenza dell'iPhone 14 Plus?

R: L'iPhone 14 Plus è disponibile a partire da INR 63,999.

D: Gli smartphone citati nell'articolo hanno degli sconti?

R: Sì, alcune offerte e sconti sono disponibili su smartphone selezionati, come offerte bancarie o sconti specifici per carte di credito.