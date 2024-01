Dispositivo Made in UK per Esplorare l’Acqua sulla Luna

Un rivoluzionario dispositivo made in UK si appresta a fare la storia atterrando sulla Luna ed esplorando il suo contenuto di acqua. Lo strumento, conosciuto come Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer, sarà collegato al razzo Peregrine Mission One, costruito dalla società spaziale statunitense Astrobiotic. Il lancio è previsto per lunedì 8 gennaio, a condizione che le condizioni meteo lo permettano.

Il dispositivo è stato sviluppato grazie alla collaborazione di varie organizzazioni, tra cui l’Agenzia Spaziale del Regno Unito, l’Agenzia Spaziale Europea, la NASA e l’Università Aperta. Con un finanziamento di £14 milioni, il progetto mira ad avanzare le conoscenze scientifiche sull’atmosfera lunare e indagare sul potenziale di estrazione dell’acqua per future missioni umane.

Il dottor Simeon Barber, il ricercatore che guida il progetto, ha descritto lo spettrometro come una “bilancia per atomi o molecole nell’atmosfera lunare”. Spera che la missione fornisca preziose intuizioni e apra la strada all’utilizzo delle risorse lunari.

Se la missione va come previsto, il Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer sarà il primo dispositivo del Regno Unito e dell’Europa ad atterrare con successo sulla Luna. Invierà dati agli scienziati nel Maryland a partire dal 23 febbraio, segnando la prima opportunità in 50 anni di posizionare strumenti sulla superficie lunare e effettuare misurazioni definitive.

Il dottor Barber ha espresso la sua eccitazione per il potenziale del progetto. Sarà presente nel Maryland per assistere alla trasmissione dei dati e non vede l’ora di scoprire cosa rivelano i risultati.

Domande frequenti (FAQ)