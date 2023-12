La nuova stagione 5 di Disney Speedstorm espande il mondo di Frozen

By

Disney Speedstorm, il popolare gioco di corse di kart, celebra il decimo anniversario di Frozen con l'attesissimo rilascio della stagione 10. Gameloft, lo sviluppatore del gioco, ha annunciato che la nuova stagione presenterà contenuti entusiasmanti ispirati all'amato film d'animazione.

La quinta stagione, lanciata il 30 novembre, introdurrà un nuovissimo pass stagionale con cui i giocatori potranno divertirsi godendosi nuove piste ambientate nell'incantevole mondo di Frozen. Inoltre, un totale di otto nuovi personaggi, inclusi i famosi favoriti di Frozen come Kristoff, Olaf, Anna, Elsa e Hans, si uniranno al roster delle gare per tutta la stagione.

Ma l'entusiasmo a tema Frozen non si ferma qui. Gameloft ha anche pianificato eventi a tempo limitato durante la stagione 5 che consentiranno ai giocatori di sbloccare personaggi iconici come Wall-E, Oswald il coniglio fortunato e il suo interesse amoroso Ortensia. Questi eventi promettono di aggiungere un ulteriore livello di divertimento e sfida per il divertimento dei giocatori.

Inoltre, sulla base del prezioso feedback della community, Gameloft ha apportato numerosi aggiornamenti al gioco. I giocatori possono ora partecipare a eventi a tempo limitato per migliorare i piloti scelti invece di limitarsi a eventi predeterminati. Anche l'evento "Tutto è iniziato con un topo" è stato migliorato, consentendo ai giocatori di guadagnare frammenti di Topolino fino al livello 5, anziché essere limitati al livello 3.

Inoltre, Gameloft ha risolto i problemi di bilanciamento con alcuni piloti e ha ridotto l'impatto negativo delle abilità rivali, come la durata e la perdita di velocità. Questi miglioramenti mirano a creare un'esperienza di gioco più giusta e divertente per tutti.

Con i suoi tracciati coinvolgenti, i personaggi accattivanti e gli entusiasmanti aggiornamenti, Disney Speedstorm continua a stupire i giocatori e a mantenere la sua posizione di solido pilota di kart. Non perderti l'azione della quinta stagione intrisa di Frozen: lanciati in gare emozionanti e sblocca nuovi contenuti in questa avventura adrenalinica.

