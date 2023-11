I nuovi Game Studios brillano ai TIGA Awards 2023

L'ente commerciale britannico TIGA ha recentemente tenuto la sua cerimonia di premiazione annuale, onorando i risultati eccezionali ottenuti nel settore dei giochi. I premi di quest'anno hanno messo in mostra l'innovazione e la creatività degli studi di gioco emergenti, evidenziando il loro contributo al panorama dei giochi in continua evoluzione.

A emergere vittoriosi dalla cerimonia sono stati Dlala Studios, che hanno ottenuto il prestigioso premio Gioco dell'anno per la loro accattivante creazione, Disney Illusion Island. Questo incantevole gioco non solo si è assicurato il massimo onore, ma ha anche conquistato il titolo di Miglior gioco social, affascinando i giocatori con il suo gameplay coinvolgente e la trama avvincente.

Ustwo Games è emerso come un altro vincitore notevole, ottenendo riconoscimenti in due categorie. Con il loro gioco stimolante, Desta: The Memories Between, Ustwo Games non solo ha vinto il Diversity Award, ma ha anche ricevuto il riconoscimento Creativity in Games. Desta: The Memories Between approfondisce nuove dimensioni della narrazione, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco fresca e coinvolgente.

Sumo Digital, uno studio di spicco noto per la sua eccezionale maestria, si è assicurato il premio Best Large Studio, a testimonianza della sua dedizione e talento. Inoltre, hanno anche rivendicato l'onore di essere i primi destinatari della nuova categoria Best Talent Development Initiative. L'impegno di Sumo Digital nel coltivare il talento e nel promuovere la crescita nel settore ha ottenuto il meritato riconoscimento.

I TIGA Awards 2023 hanno introdotto due nuove categorie per celebrare l’eccellenza in diversi ambiti. Playground Games ha vinto il premio Commitment to Workplace Wellbeing, dimostrando il proprio impegno nel promuovere un ambiente di lavoro positivo. Nel frattempo, Rocksteady Studios è stato insignito del premio Commitment to ESG per le sue pratiche sostenibili e responsabili.

Il riconoscimento si è esteso oltre gli studi, ma anche a individui straordinari che hanno dato un contributo significativo all'industria dei giochi. Il direttore delle risorse umane di Playground Games, Geraldine Cross, ha ricevuto il premio Outstanding Individual Award, riconoscendo la sua eccezionale leadership e il suo contributo al successo dell'azienda. Il CEO di Flix Interactive, John Tearle, è stato insignito dell'Outstanding Leadership Award, riconoscendo il suo approccio visionario allo sviluppo del gioco.

La cerimonia dei TIGA Awards 2023 è stata un successo clamoroso, con oltre 350 partecipanti riuniti al prestigioso Troxy London. I vincitori di quest'anno rappresentano una nuova ondata di talento e innovazione nel settore dei giochi, spingendo oltre i confini e affascinando i giocatori di tutto il mondo.

