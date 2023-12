I Marvel Studios affrontano una battuta d'arresto con The Marvels

I Marvel Studios, noti per la serie di successi al botteghino, sono ora alle prese con la loro prima grande delusione in 15 anni. L'ultimo film della serie, The Marvels, non è stato all'altezza in termini di performance al botteghino, segnando un contrasto significativo con i precedenti risultati dello studio. Nonostante sia nelle sale da oltre un mese, il film è destinato a diventare il film con il minor incasso dell’intero Marvel Cinematic Universe, non riuscendo a superare i 100 milioni di dollari a livello nazionale e raggiungendo a malapena i 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

La risposta di Marvel e Disney riguardo a questa battuta d’arresto è stata tutt’altro che ideale. Invece di accettare la situazione, lo studio ha deciso di interrompere la segnalazione dei dati di incassi internazionali per The Marvels. Questa mossa è stata una delusione per i fan, che si aspettavano che lo studio adottasse un approccio più proattivo nell'affrontare la sottoperformance del film.

Anche la strategia di marketing di The Marvels ha mostrato alcuni processi decisionali discutibili. Prima della sua uscita, la campagna promozionale si è spostata per enfatizzare fortemente Captain Marvel, con filmati delle sue scene in Avengers: Endgame in primo piano. Inoltre, lo studio ha commesso l'errore senza precedenti di rovinare un cameo di Valkyrie di Tessa Thompson in un trailer pre-rilascio. Questi passi falsi non hanno fatto altro che aumentare le crescenti preoccupazioni relative alla ricezione del film.

Piuttosto che sfruttare canali di distribuzione alternativi, come lo streaming, Marvel e Disney sembrano aver rinunciato ai loro sforzi per salvare The Marvels. È un'occasione persa per non evidenziare gli aspetti positivi del film, come ad esempio il riscontro favorevole di chi lo ha visto. Con la sua eventuale uscita su Disney+ e la natura interconnessa del Marvel Cinematic Universe, gli eventi rappresentati in The Marvels potrebbero avere un impatto significativo sulle trame future.

Man mano che i Marvel Studios vanno avanti, è essenziale per loro imparare da questa esperienza e affrontare i progetti futuri con un rinnovato senso di marketing e pianificazione strategica. I Marvel potrebbero aver inciampato, ma ciò non sminuisce l'immenso successo che lo studio ha ottenuto nel corso degli anni.