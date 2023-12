La scoperta rivela che i condensati cellulari sono importanti centri di segnalazione

Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Weill Cornell Medicine, le molecole di segnalazione note come fosfolipidi, che in precedenza si pensava funzionassero principalmente nelle membrane cellulari, si è ora scoperto che svolgono un ruolo significativo all'interno dei condensati cellulari. Questa scoperta apre nuove strade di esplorazione nella biologia cellulare e potrebbe anche avere implicazioni per lo studio delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e la SLA.

I condensati cellulari, noti anche come condensati biomolecolari, sono compartimenti all'interno delle cellule che si comportano come goccioline d'olio nell'acqua. Questi condensati sono costituiti da proteine ​​e molecole di RNA che si conglomerato debolmente per formare globuli distinti all'interno della cellula. Possiedono proprietà chimiche uniche che differiscono dall'interno acquoso circostante della cellula.

Esistono vari tipi di condensa, ciascuno con funzioni diverse. È stato scoperto che concentrano proteine ​​che lavorano insieme per supportare i processi cellulari e sequestrare gli RNA durante i periodi di stress cellulare. Inoltre, i condensati sono ora riconosciuti come potenziali siti per la formazione di aggregati proteici anomali associati a disturbi neurodegenerativi come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA e la malattia di Huntington.

Lo studio, pubblicato su Nature Chemical Biology, ha rivelato che i condensati spesso contengono fosfolipidi insieme ai loro costituenti proteici e RNA. Questi condensati ospitano spesso anche enzimi coinvolti nella lavorazione dei fosfolipidi, indicando un ruolo precedentemente sconosciuto dei condensati come centri di segnalazione dei fosfolipidi. I ricercatori sono stati in grado di manipolare il numero e le proprietà dei condensati alterando i livelli di fosfolipidi.

"Questa scoperta evidenzia i principali siti di segnalazione dei lipidi all'interno delle cellule", ha affermato la dott.ssa Samie Jaffrey, autrice senior dello studio e professore Greenberg-Starr presso il Dipartimento di Farmacologia della Weill Cornell Medicine.

Anche il primo autore dello studio, il dottor Jason Dumelie, docente di farmacologia e membro del laboratorio Jaffrey presso Weill Cornell Medicine, ha contribuito alla ricerca.