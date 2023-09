La futura sposa delusa sottolinea l'importanza delle prove di capelli e trucco

Una futura sposa di nome Florence Lucas è recentemente diventata una sensazione su Internet dopo aver condiviso i risultati della sua prova sui capelli da sposa su TikTok. Nel video, che ha raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni, Lucas ha espresso il suo shock e il suo disappunto per il risultato. Aveva richiesto le onde Hollywoodiane, un'acconciatura vintage con onde definite, ma il risultato finale non è stato all'altezza delle sue aspettative.

L'esperienza di Lucas funge da ammonimento per le future spose, evidenziando l'importanza delle prove su capelli e trucco. Queste prove consentono alle spose di assicurarsi che appariranno e si sentiranno al meglio il giorno del loro matrimonio. Secondo The Knot, un test con professionisti del trucco e dei capelli può aiutare entrambe le parti a capire e concordare l'aspetto desiderato. Fornisce anche l'opportunità di valutare come lo stile resisterà durante il giorno.

Per avere una prova di trucco e capelli di successo, Brides consiglia di fare qualche ricerca in anticipo. Le spose dovrebbero raccogliere foto di ispirazione, prendere appunti sulle acconciature precedenti che gli sono piaciute o meno e portare con sé tutti gli accessori per capelli che intendono utilizzare. È anche importante che lo stilista conosca i dettagli specifici del matrimonio, come il luogo, la location e l'abito da sposa.

Pur mantenendo una mente aperta, le spose dovrebbero essere oneste e parlare apertamente se qualcosa non è di loro gradimento durante il processo. È fondamentale comunicare con lo stilista e fornire feedback per ottenere i risultati desiderati.

Diversi TikToker hanno condiviso i propri suggerimenti di prova nella sezione commenti del video di Lucas. Hanno suggerito di trovare uno stilista specializzato in acconciature da sposa e nello stile specifico desiderato. Può essere utile anche ricercare il lavoro precedente dello stilista sui social media.

In conclusione, il video virale di Lucas serve a ricordare alle future spose l'importanza delle prove su capelli e trucco. Attraverso una comunicazione e una ricerca efficaci, le spose possono garantire che il look del giorno del loro matrimonio corrisponda alle loro aspettative.