L'evoluzione degli alberi di Natale: dall'antico Egitto alla capitale degli alberi della Pennsylvania

La tradizione di decorare gli alberi di Natale ha una storia ricca e affascinante che può essere fatta risalire all'antico Egitto. Tuttavia, fu nella Germania del XVI secolo che la tradizione moderna come la conosciamo oggi cominciò a prendere forma.

I cristiani tedeschi posizionavano piramidi di legno adornate con sempreverdi e candele nelle loro case durante le festività natalizie. Quando i coloni tedeschi emigrarono in Pennsylvania, portarono con sé questa amata tradizione.

Anche se i coloni tedeschi iniziarono a montare alberi comunitari in Pennsylvania già nel 1747, la prima esposizione di alberi di Natale registrata non avvenne fino agli anni '1830 dell'Ottocento. Ci vollero molti altri decenni perché la popolazione americana nel suo insieme abbracciasse questa nuova tradizione, poiché molti vedevano gli alberi come simboli pagani.

La svolta arrivò quando la regina Vittoria d’Inghilterra rese popolari gli alberi di Natale. Nel 1846, un disegno raffigurante Victoria e la sua famiglia riuniti attorno a un albero decorato fu pubblicato sul London News. Questa immagine influenzò gli americani della costa orientale, che adottarono con entusiasmo la “moda” di avere alberi di Natale nelle loro case.

Gli ornamenti iniziarono ad essere ampiamente utilizzati in America nel 1890 e gli alberi più alti che raggiungevano i soffitti delle case e degli edifici divennero sempre più favoriti.

Con la diffusione dell’elettricità, furono introdotte le lucine sugli alberi di Natale, fornendo un’alternativa più sicura all’uso tradizionale delle candele. Questa innovazione ha consentito display più grandiosi e luminosi.

Oggi, la tradizione degli alberi di Natale continua a prosperare in tutti gli Stati Uniti. L'iconico albero di Natale di New York al Rockefeller Center, risalente al 1931, è un simbolo delle festività natalizie. Anche molte altre città e paesi in tutto il paese hanno alberi di Natale comunitari e tengono cerimonie di accensione degli alberi per celebrare l'inizio dei festeggiamenti.

La Pennsylvania, spesso definita la "capitale mondiale dell'albero di Natale", mantiene un forte legame con la tradizione. Secondo la National Christmas Tree Association, la Pennsylvania è al secondo posto nella produzione di alberi di Natale a livello nazionale. Lo stato ha anche fornito alla Casa Bianca gli alberi di Natale più ufficiali della storia, con alberi provenienti dallo stato Keystone scelti 11 volte. Nel 2022, l'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca è stato coltivato dalla Evergreen Acres Christmas Tree Farm ad Auburn, in Pennsylvania, diventando il Grand Champion Grower nel concorso annuale della National Christmas Tree Association.

La contea di Indiana in Pennsylvania detiene il primato di essere nominata la "capitale mondiale dell'albero di Natale". Solo nel 1956, in questa contea furono tagliati circa 700,000 alberi, guadagnandosi questo prestigioso titolo.

Dalle umili origini nell'antico Egitto alle grandi esposizioni in Pennsylvania, l'evoluzione degli alberi di Natale mette in mostra lo spirito duraturo delle festività natalizie.