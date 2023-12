Apple offrirà 25 ore di Xcode Cloud gratuitamente con l'abbonamento

Sommario:

Apple ha annunciato che a partire da gennaio 2024, tutte le iscrizioni all’Apple Developer Program includeranno 25 ore di calcolo di Xcode Cloud senza costi aggiuntivi. Questa mossa mira a fornire agli sviluppatori strumenti basati su cloud per lo sviluppo di app, i test e la gestione del feedback degli utenti. Inizialmente, Apple aveva previsto di addebitare 15 dollari al mese per 25 ore, ma ora questo livello sarà gratuito. L'azienda continuerà a offrire ore di calcolo come parte dell'iscrizione al Programma per sviluppatori.

Titolo:

L'Apple Developer Program offrirà ore gratuite di Xcode Cloud Compute

In un recente sviluppo, Apple ha rivelato che offrirà 25 ore di elaborazione di Xcode Cloud gratuitamente a tutti i membri dell’Apple Developer Program a partire da gennaio 2024. Questa mossa rappresenta un notevole impulso per gli sviluppatori di app, che ora avranno accesso al cloud. basati su strumenti senza alcun costo aggiuntivo.

Xcode Cloud è progettato per assistere gli sviluppatori nella creazione di app, nell'esecuzione di test automatizzati, nella fornitura di app ai tester e nella gestione del feedback degli utenti. Dalla sua introduzione nel 2021, Xcode Cloud ha svolto un ruolo cruciale nello snellire il processo di sviluppo per gli sviluppatori.

Inizialmente, Apple forniva agli sviluppatori 25 ore di Xcode Cloud al mese senza alcun costo. Tuttavia, questa offerta sarebbe dovuta scadere a breve. La decisione di Apple di continuare a offrire ore di elaborazione gratuite come parte dell'iscrizione al Programma per sviluppatori garantisce che gli sviluppatori possano sfruttare i vantaggi di Xcode Cloud senza incorrere in costi aggiuntivi.

Le ore di calcolo vengono calcolate in base alla quantità di tempo necessaria per eseguire attività specifiche nel cloud, come la creazione di app e l'esecuzione di test. Apple tiene traccia dell'utilizzo delle ore di calcolo tramite App Store Connect e l'app Apple Developer.

Si prevede che questo annuncio sarà ben accolto dagli sviluppatori che hanno utilizzato Xcode Cloud come strumento fondamentale nel processo di sviluppo dell'app. L'inclusione di 25 ore di elaborazione al mese come caratteristica standard dell'iscrizione al Programma per sviluppatori elimina qualsiasi onere finanziario che gli sviluppatori potrebbero dover affrontare.

Per chi è già abbonato gratuitamente a Xcode Cloud non è richiesta alcuna ulteriore azione. E per chi non ha ancora provato Xcode Cloud, questa è l'occasione perfetta per iniziare a creare app gratuitamente in pochi minuti.

Oltre al livello gratuito, Apple continuerà a offrire altri pacchetti di ore di calcolo per gli sviluppatori che richiedono un utilizzo più ampio. Questi includono 100 ore di elaborazione per $ 50 al mese, 250 ore per $ 100 al mese e 1,000 ore per $ 400 al mese.

Nel complesso, questa mossa di Apple dimostra il suo impegno nel supportare gli sviluppatori e nel coltivare l’innovazione nella comunità di sviluppo di app. Rendendo Xcode Cloud più accessibile, Apple consente agli sviluppatori di creare app di alta qualità in modo più efficiente ed efficace.