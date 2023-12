Il travolgente pacchetto iniziale di Destiny 2: un'occasione persa per i nuovi giocatori

Immagina l'entusiasmo all'interno della community di Destiny 2 quando Bungie ha introdotto silenziosamente il "Destiny 2 Starter Pack", un punto di ingresso apparentemente conveniente nel difficile mondo del gioco. Tuttavia, questo pacchetto, al prezzo di $ 15, ha lasciato i giocatori delusi e delusi con le sue offerte poco brillanti. La comunità sperava in un'esperienza avvincente e utile, ma invece ha ricevuto una raccolta di oggetti che offrono poco valore.

Il pacchetto iniziale, scoperto su Steam dopo il lancio della Stagione dei Desideri, include tre esotici: l'arma laterale Prescelta del Viaggiatore, il fucile a traccia Ruinous Effigy e il fucile a fusione lineare Sleeper Simulant. Inoltre, i giocatori ricevono una hoverbike Sparrow solo cosmetica, una nave spaziale e un guscio di Spettro esotico che fornisce vantaggi minimi rispetto ai gusci non esotici prontamente disponibili. Oltre a questi oggetti, il pacchetto offre una piccola quantità di valuta di gioco, nota come Glimmer, e vari materiali di potenziamento per potenziare l'equipaggiamento.

Anche se inizialmente questi elementi possono sembrare allettanti, a un esame più attento risultano tutt’altro che essenziali. I giocatori possono sbloccare facilmente queste esotiche gratuitamente tramite il monumento Lost Lights nel gioco, rendendo ridondante la loro inclusione nel pacchetto. Inoltre, il potere complessivo e l’utilità di questi oggetti esotici sono nella migliore delle ipotesi discutibili. L'arma secondaria Prescelta del Viaggiatore è inferiore rispetto ad altre esotiche che rimborsano le abilità del giocatore. L'Effigie Rovinosa è stata pesantemente nerfata, rendendola inefficace nei contenuti impegnativi. Sleeper Simulant, privo del suo catalizzatore, rimane debole e anche con il catalizzatore è solo una scelta di nicchia.

La piccola quantità di Glimmer inclusa nel pacchetto è insignificante, poiché può essere facilmente ottenuta giocando regolarmente o acquistata in abbondanza dal Criptarca. Allo stesso modo, i materiali di miglioramento forniti possono sembrare allettanti, ma il loro impatto è minimo. I giocatori probabilmente si imbatterebbero in un assortimento simile di materiali semplicemente giocando ai contenuti del gioco. Inoltre, il singolo Frammento Ascendente incluso nel pacchetto non è sufficiente per potenziare completamente anche un solo pezzo di armatura esotica. Dato che l'equipaggiamento a inizio partita viene rapidamente sostituito, il Frammento diventa ancora più irrilevante per i nuovi giocatori.

Questa offerta deludente solleva dubbi sulla comprensione di Bungie delle esigenze della sua base di giocatori. La community sperava in uno starter pack che fornisse ai nuovi giocatori un percorso accessibile e conveniente per accedere ai contenuti attuali del gioco. Sfortunatamente, questa occasione mancata non fa altro che aumentare la reputazione esistente del gioco per le microtransazioni insoddisfacenti. Il rilascio di questo poco brillante pacchetto iniziale così presto dopo i significativi licenziamenti di Bungie, causati da una mancata proiezione delle entrate del 45%, lascia i giocatori a interrogarsi sulle priorità dell'azienda e sul processo decisionale.

FAQ:

D: Posso ottenere gratuitamente le esotiche incluse nello starter pack?

R: Sì, tutte le esotiche possono essere sbloccate attraverso le attività di gioco senza acquistare il pacchetto iniziale.

D: Le esotiche nello starter pack sono essenziali o potenti?

R: No, le esotiche incluse hanno un'utilità limitata e possono essere messe in ombra da altre esotiche nel gioco.

D: Il Lumen e i materiali di potenziamento forniti nel pacchetto sono significativi?

R: No, la quantità di Glimmer e di materiali di potenziamento inclusi è piccola e può essere facilmente ottenuta giocando regolarmente.

D: Il frammento ascendente incluso nel pacchetto è sufficiente per potenziare l'armatura esotica?

R: No, il singolo Frammento Ascendente non è sufficiente per potenziare completamente anche un solo pezzo di armatura esotica. Inoltre, l'equipaggiamento di inizio gioco viene rapidamente sostituito, rendendo il frammento meno prezioso per i nuovi giocatori.