Scoperta di un importante sito di arte rupestre del Paleolitico in Spagna

Gli archeologi hanno scoperto un importante sito di arte rupestre del Paleolitico, forse il più significativo sulla costa iberica orientale in Europa. Più di cento dipinti e incisioni antichi, risalenti ad almeno 24,000 anni fa, sono stati scoperti in una grotta lunga 500 metri conosciuta come "Cova Dones" o "Cueva Dones", situata vicino a Millares, vicino a Valencia, in Spagna.

Il sito della grotta è noto da tempo alla gente del posto e frequentato da escursionisti ed esploratori, ma l'esistenza di dipinti paleolitici era passata inosservata fino a quando i ricercatori delle università di Saragozza e Alicante, affiliate all'Università di Southampton nel Regno Unito, hanno fatto l'emozionante scoperta nel giugno 2021.

I risultati di uno studio sull’arte rupestre, che ne evidenzia il vero significato, sono stati ora pubblicati sulla rivista Antiquity. Il sito di Cova Dones è descritto come un importante sito di arte rupestre, simile a quelli trovati in altre regioni della Spagna, come la Cantabria, il sud della Spagna, la Francia o l'Andalusia, ma carenti in questo particolare territorio.

Il gruppo di ricerca, guidato dal Dott. Aitor Ruiz-Redondo dell'Università di Saragozza, dalla Dott.ssa Virginia Barciela-González dell'Università di Alicante e dal Dott. Ximo Martorell-Briz, anch'egli dell'Università di Alicante, ha meticolosamente documentato un centinaia di “motivi” o disegni finora presenti a Cova Dones.

Il gran numero di motivi e la varietà delle tecniche utilizzate nella loro creazione rendono la grotta il più importante sito di arte rupestre paleolitica sulla costa mediterranea orientale della penisola iberica. Si tratta probabilmente della grotta paleolitica con il maggior numero di motivi scoperti in Europa dopo Atxurra nel 2015.

Lo studio evidenzia la presenza di almeno 19 rappresentazioni di animali confermate, tra cui cervi, cavalli, uro e cervi. È interessante notare che la maggior parte dei dipinti sono stati realizzati con l'argilla. Secondo il dottor Ruiz-Redondo, gli animali e i segni venivano rappresentati semplicemente spalmando le dita e i palmi ricoperti di argilla sulle pareti. L'ambiente umido della grotta ha favorito una lenta essiccazione, evitando che alcune parti dell'argilla si sgretolassero rapidamente e preservandole fino ad oggi con strati di calcite.

Sebbene la pittura su argilla sia nota nell'arte paleolitica, gli esempi del suo utilizzo o conservazione sono rari. Tuttavia, nella Cueva Dones, è la tecnica predominante. I ricercatori affermano che la loro ricerca è ancora nelle fasi iniziali e ci sono molte aree da studiare e pannelli da documentare, quindi è probabile che nei prossimi anni verranno rivelate più opere d'arte.

