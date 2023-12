La zecca asiatica dalle corna lunghe rappresenta una potenziale minaccia per il bestiame

Una recente scoperta della zecca asiatica dalle corna lunghe negli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni tra gli agricoltori e i proprietari di bestiame. Sebbene la zecca non sia stata collegata ad alcuna malattia negli esseri umani, può rappresentare una seria minaccia per il bestiame, prosciugandolo del sangue e causando potenzialmente danni alla salute.

Ricercatori ed esperti, come il professor Martin Edwards del Muhlenberg College, sottolineano che al momento la zecca asiatica dalle corna lunghe è principalmente una questione veterinaria. Edwards, che ha studiato approfonditamente le zecche, ha incontrato solo poche zecche asiatiche dalle corna lunghe nella regione della Lehigh Valley. Tuttavia, osserva che la zecca è un problema di lunga data nel Pacifico meridionale da oltre un secolo.

La zecca, nota per la sua capacità di riprodursi asessualmente e di prosperare nei pascoli non falciati, è stata trovata in 24 contee della Pennsylvania. Il Dipartimento dell'Agricoltura dello stato, insieme al Dipartimento dell'Agricoltura del New Jersey, ha emesso avvertimenti sulla zecca e sul suo potenziale impatto sul bestiame.

Sebbene sia noto che la zecca si raduna a migliaia e succhia il sangue agli animali, non ha causato un collasso totale delle popolazioni di bestiame in altri paesi in cui è stata trovata. Questa è una notizia rassicurante per agricoltori come Phil Conte, un allevatore di pecore sulla linea della contea di Berks-Lehigh, che ha dovuto affrontare altri problemi parassitari come i vermi meningei.

Conte ha adottato misure proattive per controllare le zecche facendo affidamento sul suo pollame per tenere sotto controllo la popolazione delle zecche. Nonostante la presenza della zecca asiatica del cornuto nelle contee vicine, Conte rimane ottimista sulla situazione della sua azienda agricola.

Anche se la zecca asiatica dalle corna lunghe continua a essere monitorata da vicino da esperti veterinari e dipartimenti di agricoltura, saranno indispensabili ulteriori ricerche e vigilanza per comprendere meglio i potenziali rischi che potrebbe comportare per il bestiame in futuro.