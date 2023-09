L’intelligenza artificiale può prendere il controllo del feedback dei clienti?

Dentsu Creative ha sviluppato "The Artificial Client", un esperimento di intelligenza artificiale che fornisce feedback sul lavoro creativo di tre clienti immaginari. L’esperimento, sebbene più ludico che serio, mette in luce le potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore. L’agenzia suggerisce che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per testare il lavoro creativo reale e scoprire intuizioni con i personaggi dei clienti virtuali. Inoltre, l’intelligenza artificiale può essere applicata per progettare esperienze di marca coinvolgenti e assistere i clienti nella ricerca dei prodotti giusti. Può anche essere utilizzato per rispondere a domande complesse dei clienti.

Il client artificiale combina vari modelli di intelligenza artificiale, tra cui InstructBLIP e l'API Viseme di Microsoft Azure, per ottenere funzionalità non immediatamente disponibili con i modelli comunemente utilizzati. Questa capacità di testare, addestrare e combinare modelli di intelligenza artificiale consente all’agenzia di prototipare rapidamente e costruire prodotti di intelligenza artificiale su larga scala. Secondo Luke Vink, responsabile della tecnologia di Dentsu Creative Amsterdam, lo scopo di The Artificial Client è mostrare i potenziali casi d'uso dell'intelligenza artificiale e dimostrare come i marchi possono creare una voce AI unica attraverso assistenti AI pertinenti e brandizzati.

Boris Nihom, co-CEO di Dentsu Creative Amsterdam, sottolinea che, sebbene l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento prezioso, non può sostituire l’importanza di un vero rapporto cliente-agenzia. L’agenzia considera i prototipi di intelligenza artificiale come un mezzo per testare i limiti della tecnologia attuale e migliorare l’esperienza del cliente.

Nel complesso, The Artificial Client funge da divertente dimostrazione delle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale nel settore creativo. Sfruttando la potenza dei diversi modelli di intelligenza artificiale, i marchi possono sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare i propri processi creativi e offrire esperienze cliente migliorate.

Fonte:

– Dentsu Creative Amsterdam

– IstruireBLIP

– API Viseme di Microsoft Azure