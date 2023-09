L’editore Aniplex ha annunciato un nuovo gioco in stile gioco da tavolo intitolato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! per Nintendo Switch. Questo gioco, che uscirà nel 2024, è basato sulla famosissima serie anime e manga Demon Slayer. Tuttavia, al momento, sarà disponibile solo in Giappone.

Cacciatore di demoni: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! segue il primo adattamento videoludico del franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, lanciato nel 2021 e arrivato su Nintendo Switch nel 2022. Mentre i dettagli su Mezase! Saikyo Taishi! sono attualmente limitati, il trailer dell'annuncio e il sito web ufficiale di Demon Slayer offrono scorci di ciò che i giocatori possono aspettarsi.

A differenza del precedente adattamento del gioco di combattimento, Mezase! Saikyo Taishi! sembra essere più focalizzato su un'esperienza simile a un gioco da tavolo, traendo potenzialmente ispirazione dalla popolare serie Mario Party. Sebbene le meccaniche di gioco specifiche non siano state rivelate, i fan di Demon Slayer possono aspettarsi un'esperienza coinvolgente e coinvolgente simile all'apprezzato gioco di combattimento.

Sebbene l’uscita occidentale non sia stata confermata, c’è la speranza che anche i fan fuori dal Giappone abbiano l’opportunità di godersi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi!. Anche gli appassionati di Demon Slayer possono condividere il loro entusiasmo e le loro aspettative per il gioco nei commenti.

Fonte:

– [Titolo fonte]

– [Titolo fonte]