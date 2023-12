Delta Dental della California avvisa i clienti di una significativa violazione dei dati

By

Delta Dental della California, un importante fornitore di assicurazioni dentistiche, ha recentemente annunciato una grave violazione dei dati che ha colpito quasi sette milioni di pazienti. La violazione, causata da un accesso non autorizzato tramite il software MOVEit Transfer, ha comportato l'esposizione dei dati personali.

L’incidente di sicurezza si è verificato quando gli autori delle minacce hanno approfittato di una falla di SQL injection zero-day nel software, nota come CVE-2023-34362. Questa vulnerabilità ha consentito l'esecuzione di codice in modalità remota, consentendo al gruppo di ransomware Clop di violare numerose organizzazioni in tutto il mondo.

Delta Dental della California è venuta a conoscenza della compromissione il 1 giugno 2023 e successive indagini interne hanno confermato che soggetti non autorizzati avevano avuto accesso e rubato dati tra il 27 maggio e il 30 maggio 2023. Il 27 novembre 2023 è stato completato un esame approfondito per determinare l'entità della violazione.

Circa 6,928,932 clienti Delta Dental della California sono stati colpiti dalla violazione. Le informazioni compromesse includono nomi, numeri di conti finanziari, numeri di carte di credito/debito e codici di sicurezza.

Come parte della risposta alla violazione, Delta Dental of California fornirà ai pazienti interessati 24 mesi di monitoraggio gratuito del credito e servizi di protezione dal furto di identità. Le istruzioni su come iscriversi a questi programmi possono essere trovate nelle comunicazioni personali inviate alle persone interessate.

Si consiglia ai clienti di prestare attenzione alle comunicazioni non richieste, poiché i loro dati potrebbero essere stati condivisi con attori di phishing, truffatori e altri criminali informatici.

Questa violazione è la terza più grande violazione di dati che coinvolge il software MOVEit Transfer, dopo le violazioni di Maximus (11 milioni) e Welltok (8.5 milioni).

È fondamentale che le persone interessate agiscano immediatamente per proteggere le proprie informazioni personali e monitorare i propri conti finanziari per eventuali attività sospette. Delta Dental della California sta lavorando diligentemente per affrontare la violazione e prevenire futuri incidenti, sottolineando l'importanza della sicurezza dei dati nel panorama digitale di oggi.