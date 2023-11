Dell presenta i nuovi monitor UltraSharp con funzionalità di gioco avanzate

Dell ha recentemente presentato quattro nuove aggiunte alla sua linea di monitor UltraSharp, offrendo non solo schermi con colori accurati per il lavoro, ma anche funzionalità di gioco migliorate. Questi nuovi monitor sono disponibili in due dimensioni, con i modelli da 27 pollici che offrono risoluzioni 1440p, mentre i monitor da 24 pollici hanno risoluzioni 1080p. Ciò che distingue questi monitor è la loro frequenza di aggiornamento più elevata, che arriva a 120 Hz, il doppio dei 60 Hz standard tipicamente presenti sui modelli UltraSharp di Dell.

Sebbene i giocatori siano solitamente più interessati a frequenze di aggiornamento più elevate, Dell sta evidenziando queste frequenze di aggiornamento più elevate come parte di uno sforzo più ampio per migliorare il comfort visivo e ridurre l’affaticamento degli occhi per tutti gli utenti. Oltre alla maggiore frequenza di aggiornamento, questi monitor UltraSharp emettono una luce blu molto meno dannosa rispetto ai modelli precedenti e sono dotati di sensori di luce ambientale integrati che regolano automaticamente la luminosità e la tonalità del colore in base all'ambiente circostante.

I due modelli da 27 pollici della gamma sono il monitor Dell UltraSharp 27 (U2724D) e il monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE). Entrambi i monitor vantano schermi LCD 16:9 che coprono il 98% dello spettro di colori DCI-P3. Tuttavia, è il monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub che si distingue per la sua porta Thunderbolt 4, che consente agli utenti di collegare e caricare laptop compatibili con un massimo di 90 W di potenza.

Allo stesso modo, i due monitor da 24 pollici, il monitor Dell UltraSharp 24 (U2424H) e il monitor Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE), differiscono nelle opzioni di connettività. Sebbene entrambi i monitor offrano porte USB-C e USB-A, quest'ultimo fornisce una porta USB-C che supporta la trasmissione di video e dati offrendo allo stesso tempo fino a 90 W di potenza di ricarica.

Oltre a questi monitor orientati al gioco, Dell ha anche introdotto un trio di monitor per videoconferenza dotati di doppi altoparlanti, microfoni e webcam ad alta risoluzione. Questi monitor soddisfano utenti con esigenze diverse, offrendo vari rapporti d'aspetto e risoluzioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le caratteristiche principali dei nuovi monitor UltraSharp di Dell? I nuovi monitor UltraSharp di Dell offrono frequenze di aggiornamento più elevate a 120 Hz, emettono luce blu meno dannosa e sono dotati di sensori di luce ambientale che regolano automaticamente la luminosità. Sono inoltre dotati di varie opzioni di connettività, tra cui USB-C e Thunderbolt 4.

2. Questi monitor sono adatti per i giochi? Sì, questi monitor hanno frequenze di aggiornamento più elevate, che li rendono adatti ai giochi, e offrono anche un comfort visivo migliorato per ridurre l'affaticamento degli occhi per tutti gli utenti.

3. Quali modelli della gamma offrono la connettività Thunderbolt? Il monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) è l'unico modello della gamma che offre connettività Thunderbolt con una porta Thunderbolt 4.

4. Quali sono i prezzi e le date di rilascio dei nuovi monitor UltraSharp di Dell? Ecco l'elenco completo dei prezzi e delle date di uscita: Monitor Dell UltraSharp 24 (U2424H) – Disponibile dal 9 novembre a partire da $ 379.99

Monitor hub USB-C Dell UltraSharp 24 (U2424HE) – Disponibile dal 9 novembre a partire da $ 459.99

Monitor Dell UltraSharp 27 (U2724D) – Disponibile dal 9 novembre a partire da $ 479.99

Monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) – Disponibile dal 9 novembre a partire da $ 649.99

Monitor per videoconferenze Dell 24 (P2424HEB) – Disponibile dal 30 novembre a partire da $ 509.99

Monitor per videoconferenze Dell 27 (P2724DEB) – Disponibile dal 7 dicembre a partire da $ 699.99

Monitor per videoconferenze curvo Dell 34 (P3424WEB) – Disponibile ora a partire da $ 949.99