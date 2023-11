Massimizza lo spazio di archiviazione di Gmail: trova e rimuovi email di grandi dimensioni

Sei stanco di ricevere messaggi di errore sulla casella di posta Gmail piena? Non preoccuparti! Google offre ai suoi utenti ben 15 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito, ma cosa succede se hai raggiunto il tuo limite? Bene, è ora di liberare spazio identificando ed eliminando quelle email di grandi dimensioni che non fanno altro che monopolizzare il tuo prezioso spazio di archiviazione.

Cerca e individua

Per iniziare, apri il tuo account Gmail e vai alla barra di ricerca. Digita "dimensione: 5mb" (o qualsiasi dimensione specifica che desideri) e premi Invio. Ecco! I risultati della ricerca mostreranno tutte le email uguali o superiori alla dimensione specificata.

Ordina e riordina

Successivamente, è il momento di ordinare le e-mail per dimensione per identificare facilmente i colpevoli dei tuoi problemi di archiviazione. Fai clic sull'opzione "Ordina per", generalmente rappresentata da una freccia rivolta verso il basso, situata sul lato destro della barra di ricerca. Dal menu a discesa, seleziona "Dimensione" e osserva come le email più grandi prendono il centro dell'attenzione.

Dite addio a Clutter

Ora arriva la parte soddisfacente: eliminare le e-mail che occupano spazio. Seleziona semplicemente la casella accanto a ciascuna email a cui desideri dire addio. Se desideri eliminare tutte le email nella pagina corrente, fai clic sull'opzione "Seleziona tutto" comodamente situata in alto. Una volta effettuate le selezioni, fai clic sul fidato pulsante "Elimina", simboleggiato dall'icona di un cestino, e osserva il tuo spazio di archiviazione espandersi.

Ulteriori suggerimenti per una conservazione ottimale

Svuotare il cestino è fondamentale per liberare spazio in modo permanente. Ricorda, l'eliminazione delle email dalla tua casella di posta non le rimuove automaticamente dal tuo account; vengono semplicemente spostati nella sicurezza della cartella Cestino. Quindi, dopo aver eliminato le email indesiderate, assicurati di rimuoverle definitivamente svuotando il Cestino.

Per migliorare ulteriormente la tua esperienza di ricerca, sfrutta gli operatori di ricerca avanzata di Gmail. Questi ti consentono di affinare la ricerca combinando diversi criteri come etichette specifiche o email non lette. Ad esempio, puoi utilizzare l'operatore di ricerca "più grande:5mb etichetta:inbox is:non letto" per trovare email di grandi dimensioni non lette specificamente nella tua casella di posta.

Infine, se ritieni che la soglia delle dimensioni predefinita non si adatti perfettamente alle tue esigenze, sentiti libero di modificarla. Modifica la query di ricerca per includere email più grandi o più piccole in base alle tue preferenze.

Ricorda, liberare spazio in Gmail non va solo a vantaggio della tua casella di posta; influisce anche su altri servizi Google che condividono lo stesso spazio di archiviazione. Quindi inizia a mettere ordine nell'account Gmail oggi stesso e fai spazio alle cose importanti della vita!

Domande frequenti

D: Posso aumentare gratuitamente lo spazio di archiviazione di Gmail oltre i 15 GB?

R: Sebbene Google offra piani a pagamento per spazio di archiviazione aggiuntivo, la quota gratuita di 15 GB è fissa e non può essere aumentata.

D: L'eliminazione delle email dal mio account Gmail le eliminerà da altri servizi Google?

R: Sì, lo spazio di archiviazione di Gmail è condiviso con altri servizi Google. L'eliminazione delle email dal tuo account Gmail libererà spazio per tutti i servizi Google che utilizzano lo stesso spazio di archiviazione.

D: Posso recuperare le email cancellate dalla cartella Cestino?

R: Una volta eliminate definitivamente le e-mail dalla cartella Cestino, non possono essere recuperate. Assicurati di volerli rimuovere prima di svuotare il Cestino.

D: Gli allegati sono inclusi nel limite di archiviazione?

R: Sì, gli allegati, così come le email, le foto, i documenti e i backup di WhatsApp vengono tutti conteggiati ai fini del limite di spazio di archiviazione di Gmail.

D: Esiste un modo per filtrare ed eliminare automaticamente le email di grandi dimensioni?

R: Gmail non offre una funzionalità integrata per eliminare automaticamente le email di grandi dimensioni. Tuttavia, puoi creare filtri per classificare o etichettare automaticamente le email in base alle dimensioni, quindi eliminarle manualmente.