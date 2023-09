Comprendere la complessità della memoria attraverso la comunicazione neuronale

By

I neuroscienziati sono da tempo affascinati dalla complessità e dalla natura illusoria dei ricordi. Erano particolarmente interessati a comprendere come i neuroni, i principali elementi costitutivi del cervello, e le reti che formano, svolgono un ruolo nella codifica e nell’immagazzinamento dei ricordi. Negli ultimi anni, la ricerca ha dimostrato che la memoria viene modulata rafforzando o indebolendo le connessioni sinaptiche tra i neuroni.

I neuroni, a differenza della maggior parte delle altre cellule, hanno strutture complesse che si estendono oltre i loro corpi cellulari sferici. Queste strutture, note come assoni e dendriti, si ramificano in direzioni diverse per formare connessioni con altri neuroni. I rami dendritici hanno piccole sporgenze chiamate spine che creano sinapsi con altri neuroni, consentendo la comunicazione e la trasmissione di messaggi importanti.

Gli studi hanno scoperto che un singolo neurone può avere migliaia di sinapsi indipendenti attraverso i suoi rami dendritici. Infatti, circa l'80% del volume di un neurone è costituito dai dendriti e dagli assoni. Ciò solleva la questione di come i neuroni mantengono e regolano queste migliaia di connessioni, specialmente quelle lontane dal corpo cellulare.

Negli anni ’1990, studi pionieristici dei neuroscienziati Erin Schuman e Kelsey Martin hanno dimostrato l’importanza della traduzione locale nei dendriti per la plasticità sinaptica, il processo mediante il quale le sinapsi vengono rafforzate o indebolite. Questi studi hanno dimostrato che la sintesi proteica nei dendriti è necessaria per il rafforzamento persistente delle connessioni sinaptiche, che è essenziale per l’immagazzinamento della memoria a lungo termine.

Questa scoperta ha messo in discussione la convinzione prevalente che la sintesi proteica avvenisse solo nel corpo cellulare e che tutte le proteine ​​necessarie negli assoni e nei dendriti fossero trasportate dal corpo cellulare. Studi osservazionali avevano precedentemente suggerito la sintesi proteica locale, ma questa ipotesi è stata in gran parte respinta a causa di eventi casuali.

La ricerca di Schuman sulla plasticità sinaptica nell'ippocampo, una regione del cervello associata all'apprendimento e alla memoria, ha ulteriormente supportato l'importanza della sintesi proteica locale. Ha scoperto che il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), un messaggero chimico cruciale per la crescita e la sopravvivenza neuronale, causava un aumento significativo dell’attività sinaptica. Tuttavia, questa attività veniva completamente bloccata quando la sintesi proteica veniva inibita, indicando che era necessario l’accesso immediato a nuove proteine.

Queste scoperte hanno portato a un cambiamento di paradigma nel campo, con i ricercatori che ora riconoscono l’importanza della sintesi proteica locale nel mantenimento e nella modulazione delle connessioni sinaptiche. Questa comprensione è fondamentale per svelare i complessi meccanismi alla base della formazione e dell’immagazzinamento della memoria.

Nel complesso, l’intricata comunicazione tra i neuroni e la regolazione della sintesi proteica nei dendriti forniscono preziose informazioni sulla complessità della memoria. Ulteriori ricerche in questo settore potrebbero portare a scoperte importanti nella comprensione dei disturbi legati alla memoria e nello sviluppo di trattamenti efficaci.

Fonte:

1. Il lavoro di Santiago Ramón y Cajal sui neuroni

2. Studi sulla plasticità sinaptica di Erin Schuman e Kelsey Martin

3. Ricerca sulla sintesi proteica e sulla memoria a lungo termine nei pesci rossi e nei roditori

4. La ricerca di Eric Kandel sulla sintesi proteica nelle lumache di mare

5. Ipotesi di Oswald Steward e William Levy sulla sintesi proteica locale

6. Scoperta di mRNA nei dendriti che codificano per proteine ​​specifiche

7. Esperimenti di Erin Schuman sulla plasticità sinaptica e sulla sintesi proteica

8. Il ruolo dell'ippocampo nell'elaborazione della memoria